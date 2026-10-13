Imperdible: primeras imágenes de la segunda temporada de la serie de Menem con Leo Sbaraglia

En este marco, las demostraciones extravagantes y la exposición mediática que en su momento causaron simpatía en parte de la sociedad pierden efectividad. Entre postales icónicas de la época que incluyen recepciones a estrellas internacionales como Madonna, recorridas en vehículos de lujo tipo Ferrari y recordados discursos sobre viajes hacia la estratósfera, el relato expone la combinación de ejercicio del poder con cultura del entretenimiento. Asimismo, la trama aborda el proceso de duelo tras la trágica muerte de su hijo y la búsqueda de reconstrucción de su imagen pública junto a Olegario, su fotógrafo personal, en el tramo previo al cese de su gestión.