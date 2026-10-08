Cuándo estrena la temporada 3 de "El señor de los anillos: los anillos del poder"



- Charlie Vickers como Sauron

- Morfydd Clark en el rol de Galadriel

- Robert Aramayo encarnando a Elrond (y a su hermano gemelo Elros)

- Daniel Weyman como Gandalf

- Cynthia Addai-Robinson como Míriel

- Owain Arthur interpretando a Durin IV

- Lloyd Owen como Elendil, junto a Maxim Baldry, Ismael Cruz Córdova, Ben Daniels, Ciarán Hinds, Rory Kinnear y Sophia Nomvete, entre otros.

Por contrapartida, la historia sufrirá bajas definitivas debido a los acontecimientos trágicos del ciclo anterior. No formarán parte del elenco estable Amelia Kenworthy (Mirdania), Alex Tarrant (Valandil), Charles Edward (Celebrimbor), Sam Hazeldine (Adar) y Peter Mullan (Durin III), habiendo fallecido sus personajes en la segunda temporada. Asimismo, la serie sumará las incorporaciones de Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young.