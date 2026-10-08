Cuándo estrena la temporada 3 de "El señor de los anillos: los anillos del poder"
La tercera temporada de la serie fue confirmada por Prime Video y llega a la plataforma en noviembre de este año. Conocé todos los detalles.
El inesperado desenlace de la segunda entrega de "El señor de los anillos: Los anillos de poder" dejó el terreno preparado para la llegada de nuevos episodios en la plataforma Prime Video. Aunque la espera requiere paciencia por parte de los fanáticos, la adaptación basada en la obra literaria de J.R.R. Tolkien cuenta con un amplio margen para profundizar la historia, existiendo ya precisiones concretas sobre su fecha de lanzamiento, el rumbo del argumento y las modificaciones en su elenco.
El servicio de streaming Prime Video confirmó oficialmente que la tercera temporada de "El señor de los anillos: Los anillos de poder" desembarcará en su catálogo el próximo 11 de noviembre de 2026.
Un giro más oscuro en la trama, el Anillo Único y las modificaciones en el reparto
La trama de la nueva entrega mantendrá el foco en el avance de Sauron por dominar la Tierra Media, mientras las tropas elfas intentan poner un freno a sus planes. En paralelo, el reino de los enanos atravesará momentos convulsos debido a la sucesión del trono de Durin, proceso que presentará severas complicaciones para la asunción de su hijo.
Respecto al tono y a los acontecimientos centrales de los próximos capítulos, el coshowrunner Patrick McKay adelantó en julio de 2026 que “Esta es la temporada en la que Sauron hace el Anillo Único en el volcán”, añadiendo además que “la tercera temporada es más oscura, más peligrosa. Nadie está a salvo”.
En relación con el reparto, la producción mantendrá a la gran mayoría de sus figuras estelares. Entre los retornos asegurados destacan:
- Charlie Vickers como Sauron
- Morfydd Clark en el rol de Galadriel
- Robert Aramayo encarnando a Elrond (y a su hermano gemelo Elros)
- Daniel Weyman como Gandalf
- Cynthia Addai-Robinson como Míriel
- Owain Arthur interpretando a Durin IV
- Lloyd Owen como Elendil, junto a Maxim Baldry, Ismael Cruz Córdova, Ben Daniels, Ciarán Hinds, Rory Kinnear y Sophia Nomvete, entre otros.
Por contrapartida, la historia sufrirá bajas definitivas debido a los acontecimientos trágicos del ciclo anterior. No formarán parte del elenco estable Amelia Kenworthy (Mirdania), Alex Tarrant (Valandil), Charles Edward (Celebrimbor), Sam Hazeldine (Adar) y Peter Mullan (Durin III), habiendo fallecido sus personajes en la segunda temporada. Asimismo, la serie sumará las incorporaciones de Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young.
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