Brusca explicó que la relación comenzó a desgastarse cuando ambos notaron que sus proyectos de vida ya no coincidían. “Claramente hay un proyecto diferente… uno tenía más ganas que el otro”, confesó, en alusión al deseo de formar una familia, un tema que habría marcado una diferencia clave entre ambos. Aunque compartían el cariño por sus perritas, Miel y Moka, eso no alcanzó para sostener la relación en el tiempo.

Inesperado: el ex de Laurita Fernández explicó los motivos de la separación

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Peluca denunció públicamente una traición dentro de su propio ambiente de trabajo: “Gente que trabaja conmigo me jugó por atrás y vendió información falsa que nadie se ocupó de chequear”. Con esa declaración, dejó entrever que los rumores de infidelidad que circularon en los medios carecían de fundamentos, aunque igualmente generaron un daño irreparable.

Lejos de evitar el tema, también se refirió con ironía a una foto que Fede Bal —expareja de Laurita— publicó recientemente, donde ella aparece retratada. “Se ve que estaba melancólico. Le faltó el cartel de ‘estoy disponible’. Capaz mañana vuelven y tienen un hijo al mes”, lanzó entre risas, aunque aclaró que se trataba de una broma sin intención de generar polémica.

Pese al dolor de la ruptura, Peluca aseguró que la relación profesional entre ambos se mantiene en buenos términos. “Mi relación con Laura es espectacular, le tengo un amor impresionante”, destacó, dando a entender que, al menos por ahora, el vínculo laboral sigue intacto.

Un dato no menor es que Laurita, hasta el momento, eligió no hacer declaraciones al respecto. Según su entorno, está enfocada en sus proyectos personales y prefiere mantener un bajo perfil en lo que refiere a su vida sentimental. Lo cierto es que la historia entre ellos parecía sólida; incluso se hablaba de convivencia y planes a futuro. Sin embargo, las diferencias en torno al deseo de formar una familia, sumadas a ciertas traiciones internas, fueron determinantes para que el vínculo llegara a su fin.

A pesar de su intento por cerrar el tema con una mirada positiva, Brusca no ocultó su decepción por lo ocurrido en su ambiente más cercano: “Me dolió mucho, no me lo esperaba de gente con la que trabajo todos los días”, concluyó.