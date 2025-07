"Pero eso no es todo", aseguró la fuente. "La ex mujer sabe más, y la verdad es mucho más dolorosa", agregó. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Vamos por partes, que este fuera de lugar es peor que uno de Wanchope Ábila, el ex delantero de Boca que actualmente se "luce" en Huracán.

Salió a la luz el polémico motivo detrás de la separación de Juan Pablo Varsky

La relación, que se había iniciado en el ámbito profesional, rápidamente se transformó en algo personal y terminó de la peor forma: "La ex de Varsky se enteró que ella estaba en uno de esos procesos que no todos desean. Y voló todo por los aires. Cuando Lala se enteró del engaño y de lo otro dijo basta", revelaron. El desenlace fue inmediato y sin vuelta atrás.

Con una hija en común y una vida compartida junto a los hijos de relaciones previas en Nordelta, la pareja intentó manejar la situación con bajo perfil y cuidar su imagen. El comunicado con el que hicieron pública la separación hablaba de “una relación hermosa, intensa y llena de aprendizajes”, pero esa versión oficial poco tenía que ver con lo que se vivía en la intimidad.

Personas cercanas afirman que fue una situación tan dolorosa como explosiva. Lala habría descubierto todo a través de terceros, lo que la llevó a tomar la decisión de separarse sin dudar. Poco después, comenzaron los trámites de divorcio. “Ella se sintió humillada y traicionada”, aseguran fuentes cercanas.

Aunque en redes sociales y algunos medios el tema fue tratado con discreción, en los pasillos del periodismo y la televisión ya se hablaba del tema desde hacía tiempo. Varsky, siempre reservado con su vida personal, optó por no dar declaraciones. Tampoco Bruzoni se expresó públicamente más allá del comunicado inicial.

Desde que se conocieron en 2011, Juan Pablo y Lala compartieron un largo recorrido: él llegaba de un matrimonio anterior; ella, de una relación polémica, con la que tuvo dos hijos. Juntos formaron una familia ensamblada e incluso adoptaron una perrita llamada India. Pero el escándalo lo cambió todo.

En sus redes, Lala dejó pistas: borró fotos, compartió mensajes con doble sentido y evitó mencionar a su ex. Por su parte, Varsky continuó con su estilo habitual, sin aludir al nuevo vínculo que habría iniciado con la productora.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados confirmó ni desmintió la verdadera causa de la ruptura. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo y los medios, la verdad siempre termina saliendo a la luz.