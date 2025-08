Jenna Ortega, Steve Buscemi, Joanna Lumley y Tim Burton hablaron de "Merlina" 2

Moderador para Jenna Ortega: Sabemos que esta temporada va a ser más oscura y llena de acción. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste al interpretar a Merlina esta vez, ya sea emocional o físicamente?

Jenna Ortega: "Quizás fue solo el manejo de nuevas armas, como que hubo un par de armas que tuve que aprender a usar y que no había usado antes en personas, así que fue un poco una curva de aprendizaje, pero me dijeron que fui una alumna rápida. Hubo como una... no una... como una navaja suiza que tuve que aprender a usar, también un hacha, pero necesitaba precisión porque Hunter [Doohan] estaba del otro lado y no quería lastimar al actor. Y algo más, pero no sé qué".

Moderador para Tim Burton: Tu estilo visual y narrativo siempre ha abrazado lo bellamente bizarro y emocionalmente complejo. Con la segunda temporada, ¿cómo expandiste el tono o la atmósfera de la serie sin dejar de ser fiel al mundo que ayudaste a construir en la primera temporada? ¿Y hubo algún desafío o inspiración particular para ti?

Tim Burton: "Bueno, quiero decir, miren a las personas que están sentadas aquí. Ya saben, el elemento hermoso de esto es tratar de crear sets y atmósferas donde todos estos personajes puedan vivir. Y para mí, comienza con estas personas, comienza con los personajes, y a partir de ahí, todo fluye".

Moderador para Steve Buscemi: El director es un nuevo personaje en la vida de Merlina: ¿cómo la desafía esta temporada?

Steve Buscemi: "Bueno, él es un personaje interesante porque está realmente a favor de Nunca Más, y le encanta, le encanta mucho la escuela. Y él está muy impresionado con Merlina y quiere aprovecharse de eso. Ella en realidad no le presta atención, pero a él también le gusta que ella le cause problemas, porque eso es lo que hace... pero eso no le impide intentarlo".

Moderador para Joanna Lumley: ¿Qué papel interpreta la abuela Hester y cómo sus interacciones con la familia revelarán más sobre la historia de los Addams?

Joanna Lumley: "Ella es espantosa. Es espantosa. La única persona que realmente le gusta en todo el programa es Merlina. Le tiene cariño a Merlina porque puede ver en ella el tipo de espíritu y la racha de maldad: el peligro, la audacia, todo lo que no ve en Morticia. Y la otra hija, Ophelia, simplemente no está, así que no tiene a nadie a quien acosar allí. Es grandiosa, es vanidosa, es codiciosa y ve en Merlina una luz brillante. Esto, por supuesto, me resulta muy natural, porque ese es el tipo de personaje, por lo que Tim simplemente dijo: 'Tú eres Hester Frump'".

Moderador para el elenco: ¿Cómo influyeron el vestuario, el maquillaje y los peinados del programa en tu implicación con los personajes? ¿Y hubo alguna pieza en particular que te ayudara a capturar la atmósfera oscura y misteriosa de tu personaje?

Joanna Lumley: "Hester tiene el peinado más extraordinario, y creo que eso la capturó para mí de inmediato, tan pronto como vi que se ponía una peluca blanca seguida de una peluca negra, y luego la peluca blanca de alguna manera subía por encima de la peluca negra, se convirtió en algo del infierno. Y fue... simplemente maravilloso porque debajo de eso quería usar el mismo tipo de zapatos que usa Merlina, así que ella lleva una especie de botas gruesas estilo Doc Martin debajo de su ropa bastante esbelta. Simplemente me encantó eso, ese peinado extraño en la parte superior y las botas gruesas en la parte inferior. Porque estamos habitando creaciones. Estas no son personas reales. Son creaciones de la imaginación. Comenzaron hace mucho tiempo en la historia estadounidense, y tenemos que aportarles una especie de fidelidad, que estas son personas reales, estas son personas completas, y por lo tanto tienes que armar tu personaje a partir de algo como hacer algodón de azúcar, como lo llamamos en Inglaterra. Y así, haciendo mi personaje de algodón de azúcar, me aferré al cabello, me aferré a los pies, me aferré al guion, me aferré a Tim."

Tim Burton: "Pero también es tan hermoso ver a estos personajes cobrar vida, ¿sabes a qué me refiero? Y creo que para... quiero decir, para ellos, una vez que empiezas a ponerte la ropa, a sentir la cosa, yo puedo verlo desde lejos, la gente se convierte en estos personajes. Es tan, tan hermoso. Y, quiero decir, con Steve, creo que estábamos hablando sobre el tipo de aspecto del personaje, y luego le di una figura de acción de Edgar Allan Poe como mi inspiración."

Steve Buscemi: "Esa fue la clave. Esa fue la clave del personaje, porque, ya sabes, cuando volví a ver la primera temporada, no sabía cómo iba a lucir este personaje. Y sí, ya sabes, en la primera temporada hay una estatua de Edgar Allan Poe, y pensé: 'Oh, es un gran entusiasta de Nunca Más, me pregunto si se imagina a sí mismo', ya sabes, luciendo así. Y Tim también había dibujado un boceto en su guion. Y entonces, esa fue la clave".

Tras esto, quien cerró la conferencia de prensa con una declaración avasallante fue Jenna Ortega, quien contó qué es lo que le gusta más de interpretar a un personaje como Merlina.

Jenna Ortega: "Quiero decir, realmente su fuerza y su confianza. Creo que la mayoría de las veces, cuando la gente desmenuza a un personaje y tienes discusiones sobre personajes, se trata de lo que los hace inseguros y tímidos, o cuál es su cualidad dolorosa que odiarían admitir, y Merlina simplemente no tiene nada de eso, ella es tan clara y obviamente ella misma. Así que es agradable ponerse en esos zapatos. Pero también, ella es... estoy tratando de pensar en la mejor manera de decir esto, pero ella como que exige todo a su alrededor y las cualidades que posee... siento que hay ciertas cosas, incluso cuando estaba descubriendo, como resolviendo, 'ok, bueno, ¿cómo se para o cómo se comporta, o cómo...?', es muy, muy obvio cuando algo no es de Merlina o no le sienta bien, o cuando me estoy saliendo del personaje. Así que es casi como si viniera con una lista de reglas, lo cual es, ya sabes, útil. Es una gran guía y base. Y, ya sabes, cada vez que me siento perdida o confundida en una escena, solo tengo que volver a esas cualidades o a esa postura, o a las tazas de té en la cabeza...".

Y así, los actores y el productor dejaron en claro que la segunda temporada de "Merlina" los unió mucho más de lo esperado. Además, abrieron las puertas al regreso en su tercera edición que ya fue confirmada y el cual será aún más atrapante.