Jimena Barón viajó a Tailandia en reemplazo de Wanda Nara: "Aterrada"

Asimismo, Barón, con su simpatía y sinceridad de siempre, contó detalles del viaje. “Viajo sola ida y vuelta. Las chicas salieron un rato antes en otra aerolínea, otra ruta. Es un desafío total para mí, que no me gusta para nada volar. Obviamente de las 19 horas dormí cuatro porque el avión se movió, pero yo voy aterrada”, relató la intérprete de “La Cobra” en alusión a los motivos que la llevaron a ir separada de las otras figuras de la marca.

“Por supuesto, recé un Padre Nuestro que de los nervios me salió mal. Ahí me imaginé que Dios me iba a castigar y empecé a luchar por mi vida tratando de decirlo bien para que el avión no colapse. Todo esto en mi mente mientras el resto roncaba plácidamente”, continuó la compositora. Sin embargo, también atravesó momentos de felicidad y tranquilidad como, por ejemplo, su cambio de atuendo para llegar a destino y, después, la forma en la que practicó inglés.

Y así, después de contar los detalles de una larga travesía, Jimena arribó a Bangkok y contó: "Llegué". Sin dar detalles, compartió solamente una foto donde se pueden apreciar algunos autos y un cartel con grafittis. Y, si bien sus seguidores imaginaban que iba a caer rendida en la cama, ella dejó en claro: “Pues claro que no, me estoy yendo en barco a un súper shopping”, aseguró mientras su cámara apuntaba a un puente donde al final se encontraba una enorme embarcación de madera. Este transporte la trasladaba al reconocido centro comercial IconSiam, situado junto al río Chao Phraya.

En el lugar, Barón aprovechó para recorrer cada espacio de sus inmediaciones mientras buscaba algo para comer. En el proceso se mostró sorprendida por distintas exhibiciones, las cuales fue capturando en su celular. Después de esto y lejos de terminar la jornada, volvió al hotel para encontrarse con sus compañeras: “Iba a dormir regia, pero me acordé de que soy mi maquilladora y mi peinadora”, relató a sus seguidores dando a entender que debía prepararse ella misma para cada evento que tenían.