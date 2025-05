Netflix: la serie rusa de drama y ciencia ficción que es una de las mas elegidas

Lo que comienza como una solución para una familia en crisis, se transforma rápidamente en una situación fuera de control, con corporaciones, policías y terroristas pisándole los talones al misterioso robot. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? Esa es la pregunta que dispara este atrapante thriller.

Ambientada en una Rusia futurista, la historia se centra en Safrónov, un patólogo forense que acaba de separarse y tiene que hacerse cargo de sus dos hijos durante un tiempo. En ese contexto, llega a sus vidas Arisa, un robot de última generación que no solo parece humana, sino que actúa como tal.

Arisa fue diseñada para proteger a su “familia” a toda costa, incluso si eso significa matar. Mientras se hace pasar por la madre de los chicos, nadie sospecha la verdadera capacidad del androide, pero su presencia activa una red de persecuciones, experimentos y secretos tecnológicos.

La serie combina drama íntimo con ciencia ficción y cuestiona qué tan preparados estamos para convivir con máquinas que sienten, razonan… y deciden.

El elenco cuenta con varias figuras del cine y la televisión rusa. Entre los nombres destacados están:

Cada uno aporta intensidad y profundidad a esta historia que, pese a su carácter futurista, plantea conflictos muy humanos.

Embed - Better than us Eng