Juan Alberto Mateyko apuntó contra Julieta Prandi tras la abrupta separación de Emanuel Ortega

"Feliz cumpleaños Emanuel Ortega. Y, como dicen los mexicanos cuando quieren de verdad: te exijo que seas feliz", agregó.

Finalmente, se hizo responsable de sus dichos y cerró el mensaje con una aclaración explícita: "Lo que estoy escribiendo, tiene un solo responsable, Juan Alberto Mateyko".

En medio de su separación con Emanuel Ortega, Julieta Prandi se fue del país con otro hombre

En medio del fuerte revuelo mediático originado por los rumores alrededor de su escandalosa ruptura sentimental con Emanuel Ortega, Julieta Prandi habría optado por alejarse por un tiempo de la escena pública para emprender un viaje de desconexión rumbo a las playas de Brasil. Según trascendió en las últimas horas, la reconocida modelo no realizó la travesía en soledad, sino que eligió estar acompañada por un amigo cercano.

La novedad sobre este alejamiento estratégico fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales oficiales. Motivo por el cual se generaron nuevas especulaciones sobre su presente.

El presentador del ciclo televisivo "LAM" utilizó la dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su perfil de Instagram para abordar las dudas del público sobre la situación amorosa de la conductora. La revelación surgió a partir del inquietante interrogante planteado por uno de sus seguidores en las redes sociales: “¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien se mostraban”, rezaba la inquietud remitida directamente al cronista del espectáculo.

Frente a las especulaciones planteadas sobre el devenir del vínculo afectivo entre la modelo y el intérprete, el periodista decidió responder de manera directa y sin rodeos. En ese sentido, la contestación de De Brito resultó tajante al manifestar: “Se fue a Brasil con amigo”. Con esa breve pero contundente declaración, el foco periodístico se desplazó de inmediato hacia las vacaciones de Prandi y su presente personal.

Si bien el conductor de la farándula prefirió no aportar precisiones adicionales respecto a la identidad del acompañante ni brindar datos sobre las circunstancias de la escapada internacional, la primicia generó un alto nivel de impacto debido al momento bisagra en el que cobró estado público: en medio de la máxima repercusión por la crisis que envuelve a la expareja.