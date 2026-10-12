Menos de un mes después del casamiento, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega

Un romance de seis años que llegó a su fin en las vísperas del altar

Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzaron su noviazgo en 2020, consolidando con el tiempo una familia ensamblada y mostrándose siempre muy unidos frente a la prensa.

Con este contundente descargó, Prandi dejó en claro que no dará más declaraciones al respecto, pidiendo privacidad para afrontar este difícil momento personal.