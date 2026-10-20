Juan Alberto Mateyko redobló la apuesta y defendió su polémico mensaje sobre la separación

“Estábamos todos acongojados, tristes. Yo me quebré, mi hija se quebró”, explicó, agregando que la distancia geográfica entre la pareja —con Ortega instalado en el país y Prandi de viaje en el exterior— terminó por acelerar un desenlace que él consideró ingrato y completamente inesperado para los afectos más cercanos del músico.

Repercusiones y un vínculo puesto a prueba

Las declaraciones del conductor volvieron a poner bajo la lupa los códigos de las rupturas de los famosos en la era digital, donde los comunicados unilaterales reemplazan a las charlas íntimas. Mientras desde el entorno de Julieta Prandi optaron por bajarle el tono a la polémica y relativizar los dichos del animador, la postura intransigente de Mateyko dejó en claro que la defensa hacia su círculo íntimo no conoce de treguas ni diplomacias mediáticas.