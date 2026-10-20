Juan Alberto Mateyko redobló la apuesta y defendió su polémico mensaje sobre la separación
El histórico conductor justificó sus durísimas críticas a Julieta Prandi y aseguró que no se arrepiente de haber intervenido públicamente
La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó un inesperado terremoto mediático que escaló a niveles de abierta confrontación pública. En el centro de la escena quedó Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia Ortega quien, lejos de calmar las aguas tras un polémico posteo en sus redes sociales, redobló la apuesta y justificó con dureza los motivos de su enojo contra la modelo y conductora.
El conflicto se desató cuando el histórico animador utilizó su cuenta de Instagram para cuestionar duramente la forma en que se dio a conocer el final de la relación. En un mensaje que causó conmoción en el ambiente artístico, Mateyko le recriminó públicamente a Ortega la exposición y comparó el anuncio oficial con métodos de épocas oscuras, lo que desató un aluvión de críticas y especulaciones sobre los motivos reales de la ruptura.
El enojo por el comunicado y la sorpresa familiar
Lejos de recular ante la repercusión, Mateyko dialogó con el programa Puro Show y aseguró que no se arrepiente de sus palabras. Según explicó el conductor, lo que terminó por detonar su bronca fue enterarse de que el músico se habría enterado de la separación al mismo tiempo que el resto del público, a través del comunicado difundido en las redes.
“India, la hija de Emanuel, me dijo: 'Yo me enteré por el comunicado'. Y lamentablemente creo que Emanuel también se enteró de esa forma”, sostuvo el animador con evidente indignación. Para el histórico conductor, la falta de diálogo previo en la pareja y la exposición de una decisión de tal magnitud afectaron directamente al entorno familiar, un aspecto que aseguró conocer de cerca por su estrecho vínculo con el artista.
Una jornada marcada por la sensibilidad emocional
Durante su descargo, el conductor también intentó contextualizar el momento en que decidió publicar el mensaje, reconociendo que se encontraba atravesando una jornada de profunda vulnerabilidad emocional. Mateyko relató que aquel mismo día se había hecho público el dramático testimonio vinculado a la familia de Gustavo Yankelevich y su nieto Valentín, un hecho que lo dejó profundamente sensibilizado.
“Estábamos todos acongojados, tristes. Yo me quebré, mi hija se quebró”, explicó, agregando que la distancia geográfica entre la pareja —con Ortega instalado en el país y Prandi de viaje en el exterior— terminó por acelerar un desenlace que él consideró ingrato y completamente inesperado para los afectos más cercanos del músico.
Repercusiones y un vínculo puesto a prueba
Las declaraciones del conductor volvieron a poner bajo la lupa los códigos de las rupturas de los famosos en la era digital, donde los comunicados unilaterales reemplazan a las charlas íntimas. Mientras desde el entorno de Julieta Prandi optaron por bajarle el tono a la polémica y relativizar los dichos del animador, la postura intransigente de Mateyko dejó en claro que la defensa hacia su círculo íntimo no conoce de treguas ni diplomacias mediáticas.
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