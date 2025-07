Juana Repetto llevó a sus hijos a ver a Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Inter Miami

juana repetto

Pero esta vez, el plan tuvo un giro deportivo: la actriz decidió llevar a Toribio y Belisario a presenciar en vivo el partido de Inter Miami, donde Messi y De Paul compartieron por primera vez la cancha defendiendo a las Garzas. El duelo, correspondiente a la Leagues Cup, enfrentó al Inter Miami contra el Atlas de Guadalajara, con un resultado final de 2-1 a favor del equipo local.

Cada gol desató la euforia en el estadio, y Juana no dudó en registrar cada instante desde la tribuna, compartiendo con sus seguidores la emoción a flor de piel: “La emoción es total. Ver a Leo Messi y el debut de Rodri De Paul”, escribió en sus historias de Instagram mientras mostraba a sus hijos atentos, buscándolos en el campo y disfrutando cada jugada.

“Viendo a los campeones”, agregó, acompañando la publicación con imágenes donde los chicos intentaban identificar a sus ídolos entre los protagonistas del encuentro. La emoción fue creciendo a medida que avanzaba el partido.

Tras uno de los goles del equipo rosado, Juana subió un video en el que los hermanos aplauden y se mueven entusiasmados en la tribuna, contagiando la alegría que vivían. “Estamos muy emocionados”, expresó junto al clip, donde se reflejaba claramente la felicidad y el brillo en los ojos de los chicos.

Cuando el sol comenzó a ocultarse, la familia se retiró del estadio, pero no sin antes llevarse un recuerdo imborrable: posaron sonrientes con las camisetas oficiales del Inter Miami, orgullosos y plenos, dejando plasmada otra postal para el álbum familiar. Lejos de que la magia se apagase al volver al hotel, Juana compartió una serie de fotos y videos junto con un mensaje que resumió el día de manera emotiva y sincera.

“Todo fue pura felicidad, la pasamos increíble todos, uno mejor que el otro. Pero el mayor goce sin dudas fue el mío viendo sus caras de felicidad absoluta. Ver a Messi jugar, sueño cumplido. De yapa nos vimos el debut de otro campeón del mundo en el Inter y como si fuese poco desempate en el último minuto y ganamos (ahre que era del Inter ahora. Igual sí, siempre seremos del equipo en el que juegue Messi, ¿no?). Los videos quizá no son ‘los mejores’, pero esa emoción no me la olvido más y acá quedará registrada. Gracias”, cerró.

hijos juana repetto inter miami

