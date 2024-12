Juliana "Furia" Scaglione apareció en el regreso de Gran Hermano y sorprendió a todos

Se trata, ni más ni menos que de Juliana Furia Scaglione. La jugadora apareció en el estudio sorprendiendo a sus fanáticos. Lo cierto es que, a principio de este año, cuando terminó su temporada, la entrenadora había roto su contrato con Telefe por voluntad propia. Tal es así que no se esperaba que estuviera presente. Lo cierto es que, en su momento, ella declaró: "Yo no facturé ningún millón porque no tengo ningún millón. Al formato le fue bien, gracias a la protagonista Furia. Hay gente muy buena ahí adentro y hay gente muy del ojete, hay de todo".