Katia "La Tana" estalló contra la producción de Gran Hermano: "Le dieron todo, ¿y yo qué?"

“A mí mi mamá no me mandó un mensaje... estoy equilibrada porque sé que mi mamá sufre depresión”, señaló, visiblemente afectada. La situación la llevó también a plantear su malestar en el confesionario, donde no se guardó nada.

“A Devi se le mandó un video de sus perros y una palabra clave que confirmaba que estaba soltero. Yo no sé si mi amigo se acuerda de dejarle la ventana abierta a mis gatos. No sé si me los chorearon, si me murió uno. Algunos recibieron fotos actuales, yo no recibí una mierd*”, reclamó ferozmente.

El reclamo de Katia fue tan emocional como contundente: “Yo con un video me quedo tranquila. Gran Hermano me dice ‘está todo bien’, pero no me alcanza. Cuando Devi tuvo su momento y no le alcanzó, el chabón insistió y rompió las pelotas. Le dieron bola”.

Además, cuestionó la falta de elementos personales: “No tengo video de mis gatos, no tengo fotos de mis gatos. No tengo una foto con mis motos. No tengo puchos. No recibí una foto actual de nadie. Mi prima no me dice una chta ni con la mirada. La estoy pasando como la chta”.

Finalmente, cerró su descargo con una crítica que puso en el centro la equidad en el juego: “Y Devi tiene a sus perros, pero yo tengo que ser empática con Devi, tengo que entender que son sus animales y verlo feliz a él. ¿Y yo qué?”. Su reacción generó repercusiones en las redes, donde muchos usuarios debatieron sobre si hubo o no un trato diferencial de la producción hacia algunos jugadores. La polémica está instalada.