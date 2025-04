Wanda Nara viajó a Brasil: contó qué fue a hacer y habló del polémico anillo que volvió a usar

Tras su separación del cantante de cumbia RKT, L-Gante, Wanda se mostró nuevamente enfocada en sus proyectos artísticos. Desde Brasil, compartió un breve video en sus redes sociales en el que se la ve en la puerta de un ascensor del hotel donde se hospeda, luciendo un conjunto deportivo blanco de calza y top, acompañada de una gran valija.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pilar Smith (@pilusmith)

En el registro, la conductora explicó a sus seguidores: “Este es mi look, me llevo todo esto –señaló la valija–. Ayer conocí al artista, es un amor y mañana vamos a seguir grabando, pero hoy es una jornada muy larga. Hace calor en Brasil así que me vestí así”.

De esta manera, Wanda se muestra nuevamente activa en el mundo artístico, combinando su presencia en la televisión argentina con su proyección musical en el mercado latinoamericano. Mientras tanto, su vida personal sigue generando noticias, pero ella parece determinada a concentrarse en sus nuevos desafíos profesionales. O en disfrutar este tipo de viajes con la cantidad de compras que realiza.

Lo cierto es que, durante su estadía en el país vecino, la influencer se mostró también yendo de compras. Allí, en medio de su paseo, pasó por diferentes locales y volvió a su hotel llena de bolsas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VISIONSHOW (@visionshowtv)

¿El anillo que volvió a usar es el que le regaló Icardi?

Wanda Nara sorprendió al lucir nuevamente el anillo de casada que le regaló Mauro Icardi, accesorio que había dejado de usar tras su separación en 2022. La empresaria compartió una selfie donde mostraba el diseño de sus uñas, pero lo que captó la atención fue el anillo, generando especulaciones sobre una posible reconciliación. Según El reveló el portal VisionShow, Wanda aclaró que no se trata de la alianza matrimonial, sino de un anillo de diamantes que recibió por el nacimiento de uno de sus hijos, regalo de su exesposo Maxi López.