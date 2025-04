El incómodo momento de Ramiro Marra con Mirtha Legrand: "¿Fue Karina Milei...?"

Contó Marra que ahora está "en la UCD, partido histórico liberal" que, según relató, "tuvo muchos logros en la época de Carlos Menem".

Fue entonces que la conductora fue al hueso y le preguntó por qué lo echaron, incomodando al invitado por la supuesta participación de esta decisión de la secretaria General de Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei.

"Me sacaron por un tuit. Me echaron, nunca entendí por qué", lamentó Marra, y ante las incisivas preguntas de Mirtha, insistió: "No me llevaba mal con nadie. No fue una decisión mí".

Pese a su escandalosa salida y de ahora competir con el candidato oficialista, el ex LLA se mostró a favor del mandatario. "Siempre defendí las mismas ideas, desde que tengo uso de razón, y sigo respaldando a Javier Milei en todas las políticas".

Finalmente, la "Chiqui" volvió a incomodar a su comensal al introducir a la hermana del Presidente. "Con Karina tengo una buena relación histórica, por lo que logramos que fue sacar al kirchnerismo del poder", sostuvo.

"¿No fue Karina la que te echó?", disparó Legrand, que cuando Marra dijo no tener "esa información", intentando evadir el tema, bromeó: "Yo sí... no, es broma Ramiro...".

marra mirtha