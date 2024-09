La dura historia de vida de Pitu Salvatierra que lo transformó

Alejandro "Pitu" Salvatierra habló sobre su pasado delictivo en una entrevista, donde desafió a sus críticos al recordar sus actos. "Quiero decirles a aquellos que me trollean y me acusan de robar: sí, robé tres bancos, perdón. Tres bancos. Y a vos, seguro te robaron esos mismos bancos. Vos, que me trolleás, te robaron en 2001", declaró en vivo.