La exnovia de Alfa lo denunció por maltratos: "No eras tan guapo en la cama cuando no se te..."

La joven exmilitante acusó a Alfa de vivir "en un dos ambientes prestado" y de hacerse "el millo" para sus "amiguitos chetos".

"Ni siquiera me dejabas escuchar música de Chano porque sabías que era mi platónico de mi infancia y aún así yo te bancaba, sos tan inseguro que cuando me estuviste por gorrear con la trola uruguaya de nombre @PRioplatense", denunció Wagner.

image.png

En otro de los tuits, Delfina dio detalles de las supuestas infidelidades de Alfa. "A esta mina le decía que estaba conmigo por un acuerdo mediático y a mí, que ella era su manager", indicó.

"Mirá si no te voy a gorrear después de eso, encima todo el mundo piensa que yo estaba con él por plata porque flashean que tiene guita porque maneja un Mercedes cuando el tipo me pedía que me lleve hasta el jabón que iba a usar en su casa y por poco me pedía

La exlibertaria también compartió una supuesta captura de su celular, para dar a entender que tenía un sinfín de mensajes de audio de su expareja. "Che, viejo acosador, hace dos años que nos separamos. Dejá de molestarme por teléfono", expuso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/delfinawagner_/status/1920654041853362237&partner=&hide_thread=false . @alfa_walter_gh CHE VIEJO ACOSADOR, HACE DOS AÑOS QUE NOS SEPARAMOS, DEJÁ DE MOLESTARME POR TELÉFONO Y SUPERÁ DE UNA VEZ EL HECHO DE QUE TE HICE CORNETA, ESTA VEZ NO TE LA VAS A LLEVAR DE ARRIBA, DÉJAME A MÍ, A MI FAMILIA Y A MI TRABAJO EN PAZ, DEJÁ DE ACOSARME PORQUE EN… pic.twitter.com/OqR8Mxg683 — DELFINA WAGNER (@delfinawagner_) May 9, 2025

para las expensas del 2 ambientes prestado/alquilado en el que todavía vive", sentenció la joven.