La fuerte confesión de Viviana Canosa: "Me acosté con..."

La "sospecha" de Mirtha Legrand sobre un supuesto romance entre Viviana Canosa y Alberto Fernández colocó a la periodista en el centro de atención, quien aprovechó la situación para realizar una inesperada autocrítica. “Hablé con Mirtha, me pidió disculpas, y le respondí que no era necesario hacerlas públicas porque, en realidad, no lo necesito. Yo sé quién soy, lo que hago y lo que digo”, comenzó la conductora. En ese momento, hizo una confesión contundente: “Me he acostado con mucha gente impresentable, pero no con los que me atribuyen”.