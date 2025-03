Picante cruce de amenazas entre Viviana Canosa y Gordo Dan: "Me va a encantar..."

Ante esto, él usó su cuenta de X, ex Twitter, y le respondió picante. "Che mentirosa @vivicanosaok acá está el video del que me reía. No me reí del estado de salud del fotógrafo", comenzó diciebdo.

Y, siguió: "Me reí de un video donde estaban hablando de otra cosa y vos publicaste una screen sacada de contexto. Ahora vamos a empezar a jugar en serio. Te va a salir cara esta".

Como era de esperarse, esto tuvo una gran repercusión y el tuitero comenzó a recibir ciento de mensajes hostiles y repudiando la actitud que tuvo. Al ver el hate que recibió, decidió hablarle por privado a Viviana Canosa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1900985252928950484?t=JrosOKb8Qp-TBsmV48WChQ&s=19&partner=&hide_thread=false Tomar cloro y chuparle la pija a alberto te dejó ciega — DAN (@GordoDan_) March 15, 2025

Sin dudarlo, la periodista subió una captura a su cuenta y le contestó. "Me están amenazando de muerte por lo que hiciste. Te vas a comer una grave denuncia, nos vemos", expresó el Gordo Dan.

"Me va a encantar verte en los tribunales. Gracias por tu mensaje directo. Te espero. Abrazo", contestó picante Viviana Canosa.

Lejos de quedarse callado, Dan contraatacó con una fuerte respuesta: "Tomar cloro y chuparle la pi... a Alberto te dejó ciega".

Rápidamente, Canosa comenzó a recibir todo tipo de respuestas en su post por parte de los usuarios. Muchos a favor, otros en contra, pero todos hablando de este cruce virtual que se desató en las últimas horas.