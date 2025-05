La fuerte revelación de Francesca Icardi sobre una de las hijas de la China Suárez: "Muy mal..."

Sin embargo, la polémica llegó después, cuando Francesca, la mayor, apareció en el directo e hizo una fuerte revelación sobre Magnolia, una de las hijas de la China Suárez. Lo cierto es que la nena leyó una de las preguntas que le enviaron y su respuesta llamó la atención.

En el clip, Francesca respondió las consultas de los usuarios y entre los comentarios que iban apilándose sobre el video, uno de ellos resaltó debido a que se refería al vínculo entre la primogénita de Mauro Icardi y la hija menor de la China y Benjamín Vicuña. “¿Cómo te llevás con Magnolia?”, leyó la pequeña. Acto seguido, se pronunció al respecto: “Mal, muy mal”.

Aunque los comentarios explotaron en el chat del vivo buscando una explicación o más detalles, ella no profundizó más en la cuestión y siguió hablando de otra cosa. Sin dudas, en cuestión de segundos, el recorte se volvió viral y los usuarios comenzaron a dejar todo tipo de comentarios al respecto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1921704418749096060&partner=&hide_thread=false Como te llevas con Magnolia? pic.twitter.com/hWwYNAyw8q — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 11, 2025

Se filtraron detalles íntimos sobre Wanda Nara que encendieron las redes sociales

En los últimos días, Wanda Nara volvió a estar en el centro de la atención pública tras compartir en sus redes sociales una serie de fotos en las que posa sin corpiño. La exposición generó una fuerte oleada de críticas, especialmente de quienes la cuestionan por “no pensar en sus hijos” y mostrarse de manera erótica.

En ese contexto, volvió a circular una entrevista que la empresaria dio a la revista Hombre en 2005, donde habló abiertamente de su intimidad, lo que reavivó la controversia en redes sociales.

Sin filtros, en aquel reportaje Wanda se definió como un “11” en el sexo oral. “Realmente soy muy buena. A mis parejas les vuela la cabeza saber que están con una pendeja, tienen mucha calentura”, afirmó con sinceridad. Además, sostuvo que una mujer debe entregarse por completo en la intimidad: “Hay que ser la más perra de todas”, dijo al reflexionar sobre el deseo masculino.

Por último, dejó en claro su postura sobre su desempeño en la pareja: “A los que estuvieron conmigo jamás les faltó nada”, expresó, sugiriendo confianza en su manera de vivir el amor y la pasión.

Las declaraciones, que en su momento pasaron sin mayores cuestionamientos, provocaron un sin fin de reacciones en la red social X donde varios internautas se preguntaron por qué este tipo de contenido no causaba controversia en aquella época, en la que era habitual ver a modelos protagonizando producciones subidas de tono en revistas masculinas.

Esta semana, Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un extenso listado de requisitos que, según ella, debe cumplir un hombre para convertirse en su pareja. La publicación llegó poco después de haber sido vista junto a L-Gante y en medio de rumores por la llegada a la Argentina del futbolista mexicano con quien había estado coqueteando.

El extenso listado de pretensiones para ser el novio de Wanda Nara

Las exigencias son tan diversas como curiosas. Entre ellas, mencionó que el candidato ideal debe “ser inteligente”, “hacer buenos mates”, “dormir la siesta” y “tener buenas manos”. Además, sumó una lista de atributos personales que, para ella, no pueden faltar: “Que sea inteligente, que le guste comer, que tenga carisma, que sea caballero, que no sea tóxico, que tenga buenos sentimientos, que tenga sentido del humor y me haga reír”.

Pero sus expectativas no terminan ahí. También destacó otras cualidades esenciales: “Que sepa escuchar, que ame a su mamá, que tenga presentes sus cualidades, que le falten fantasías por cumplir, que tenga tatuajes, que sea feliz, que tenga carácter. Que haga buenos mates, que duerma la siesta, que respete mis espacios, que haga deporte, que me regale flores del semáforo, que use ropa oversize”.

La lista, que mezcla romanticismo, humor y guiños personales, generó repercusión en redes, donde muchos debatieron sobre la autenticidad del mensaje y los posibles destinatarios detrás de sus palabras.