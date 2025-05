Tarotista reveló qué participante llegará a la final de Gran Hermano

En las últimas horas, una tarotista se animó a adelantar qué jugador alcanzará a la final del reality y la euforia en las redes sociales estallaron.

La usuaria conocida como De Piscis Tarot, popular en X (antes Twitter) por sus análisis energéticos y lecturas vinculadas al mundo del espectáculo, aseguró que Ulises llegará a la final de Gran Hermano.

“Llega a la final. Siente un cansancio que guarda por dentro porque se resiste a mostrarlo. Su foco está en dar show televisivo. Tarde o temprano será ‘amigo’ de todos”, indicó en una de sus publicaciones.

Según la astróloga, el cordobés está haciendo un juego estratégico y de bajo perfil, en el que su capacidad de adaptarse lo mantendrá en competencia. “Cuando quede menos gente, será tan camaleónico que nadie notará que están durmiendo con el enemigo que te abraza, te mima y se hace tu amigo”, remarcó.

HOY POR HOY ES UN SI ROTUNDO llega a la final.



La dura confesión de Nano de Gran Hermano sobre su noviazgo con Jenifer Lauría: "Normalmente..."

Tras su salida de Gran Hermano, el santafesino Giuliano Vaschetto dedica sus días a cumplir con sus obligaciones contractuales con Telefe, pero también se ejercita a diario y pasa mucho tiempo al lado de su pequeño hijo, especialmente, ahora que ya no está más en pareja con Jenifer Lauría.

El romance que nació dentro de la casa más famosa del país vio su fin antes de lo que muchos creían y, a juzgar por sus propias declaraciones, las cosas no quedaron muy bien entre ambos. Mientras la expareja de Ricardo Centurión reveló que fue Nano quien la dejó, el exparticipante de Gran Hermano también se pronunció en sus redes sociales y dejó un inesperado mensaje.

El oriundo de Venado Tuerto abrió la cajita de preguntas para sus seguidores, bajo la leyenda "contesto todo" y un emoji de ají picante. Ante esto, uno de sus fans no dudó en preguntarle: "¿Te arrepentís de tu vínculo con Jenny?". Sin vueltas, Nano respondió: "Normalmente, no me arrepiento de nada, pero de esto sí, 100 por ciento".

De esta manera, el santafesino dejó clarísimo que la ruptura entre él y Jenifer Lauría no fue tan pacífica como señalaron en un principio.