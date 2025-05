La drástica decisión de Mauro Icardi y la China Suárez para irse juntos del país

“Tiene decidido irse a vivir a Miami, donde compró su departamento en pozo. Dejó una seña, son torres impresionantes”, detalló Mancini, refiriéndose a la exclusiva zona residencial donde Icardi estaría planeando instalarse junto a la actriz sin contar con los hijos de ambos, al menos por el momento.

La decisión de radicarse en Estados Unidos no solo responde a motivos personales, sino también profesionales. Según Mancini, el delantero del Galatasaray aspira a continuar su carrera futbolística en la liga estadounidense, aunque enfrentaría un obstáculo: su relación con Lionel Messi. “La idea de él es jugar fútbol en Miami, pero Messi no se lo banca, así que no creo que vaya al Inter”, sostuvo la panelista sobre los planes del ex de Wanda Nara.

En paralelo, Wanda Nara, exesposa de Icardi y madre de sus hijas, se refirió al presente del futbolista y sus prioridades. “Hace muchos años que quiere dejar su carrera, mucho no le importa y no es su prioridad”, comentó durante una entrevista en 'LAM', dando a entender que es quien en realidad más conoce a Icardi y sus decisiones.

Mientras tanto, Icardi y Suárez se muestran cada vez más cercanos y afianzados en su relación, compartiendo momentos juntos y consolidando su vínculo a pesar de los rumores y especulaciones que rodean su romance.