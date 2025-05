La guerra menos pensada: Emma Vich asegura que Furia tiene "problemitas psicológicos"

Sin embargo, parece que el buen vínculo entre ambos ha llegado a su fin, según lo que el exjugador expresó en "Se picó" (República Z), el programa que conduce Gastón Trezeguet: "Todas las que se hacen las 'ay, no, el trabajo en las tres pelotas (en alusión a Telefe), ay... estoy a full, no tengo tiempo'...", introdujo Emma, que fue interrumpido por Flor Cabrera, quien aseguró que a esa persona de la que hablaban "no la conocía ni la madre el año pasado".

"Y te dejan de seguir encima...", lanzó picante Vich, lo que rápidamente encendió la curiosidad del conductor. "Encima que te banqué siete veces... querida, pero por favor... soy el único que dio la cara por vos", gritó a los cuatro vientos.

Ante esto, Trezeguet preguntó: "¡¿Está hablando de ELLA?!", haciendo referencia a Scaglione. "¿Furia te dejó de seguir?", preguntó Flor Cabrera, a lo que el conductor replicó: "Y sí, obvio que fue Furia, pero por qué es el tema... capaz pasó algo o capaz no pasó nada...", continuó indagando.

"¡Nada! No pasó nada... problemitas psico...", señaló Emma, sin completar la palabra "psicológicos". De esta manera, parece que la guerra entre ambos está declarada y sólo resta ver cuál será la devolución de Juliana a lo dicho por su ahora examigo.

