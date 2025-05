Ángel de Brito reveló una inesperada separación de una ex LAM: "Se pinchó la relación"

Luego, el conductor explicó los motivos detrás de la ruptura: "Se fueron desenganchando, se pinchó. No hay terceros en discordia, sin amantes, nada. Tranqui. No hay enojos".

A continuación, la panelista Marcela Feudale aportó su mirada sobre la situación: "Fer siempre quedó enganchada con su ex. Siempre lo nombraba".

El romance de Fernanda Iglesias que quedó en la nada

Tras su separación de Pablo Nieto a mediados de 2023, luego de 13 años de relación, Fernanda Iglesias volvió a apostar al amor.

Durante el cumpleaños de Pampito, su compañero en Puro Show (El Trece), la periodista presentó oficialmente a su nuevo novio, Javier, productor de seguros, con quien comenzó un vínculo ocho meses atrás tras conocerse en una aplicación de citas.

"Él es muy tranqui. No tiene nada que ver con los medios, pero sí mira mucho todo y está al tanto. No es que vive en una nube y no sabe quién es Pampito. Sabe todo, cuando le hablo, entiende. Es como muy compañero en ese sentido", contó la panelista.

Además, reflexionó sobre esta nueva etapa: "Lo que me di cuenta, a esta edad... Yo me separé a los 50 años... Es que cuando encaras una relación en este momento de tu vida, lo que buscás es divertirte, pasarla bien. No es que estás pensando en: 'Uy, me tengo que casar, tengo que tener hijos y no sé qué'".

"Entonces es muy relajado todo. Nos vemos, vamos a comer, armamos planes así de ese tipo... Hablamos por teléfono, nos contamos lo que nos va pasando en el día a día. Nos pedimos ayuda si necesitamos. Pero es una relación muy relajada. No hay presiones de nada, eso es lo que me gusta", explicó Iglesias.

Finalmente, destacó la tranquilidad que le brinda este vínculo: "Cuando estoy con él estoy bien y cuando no estoy con él, también estoy bien. No hay conflictos, muy tranqui. Él no es celoso, yo tampoco soy celosa con él... Él tiene sus amigos, sale, yo tengo mis amigos también. No nos planteamos nada, no nos reprochamos nada. Como cero tóxica la relación".

Y sobre el lugar que ocupan las familias, aclaró: "Otra cosa importante es que no conocemos a nuestros hijos ni queremos conocerlos. Estamos bien así, no es que queremos ensamblar familia, no. Nos vemos nosotros y eso. Mis hijos sí saben que estoy con él pero no hay intención de juntarnos todos".

