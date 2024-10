La hija de Jorge Lanata hizo un descargo sobre su salud: qué dijo Lola Lanata

En "No tienen solución" (Bondi Live), Yanina Latorre comentó que en la causa que le hicieron a Elba Marcovecchio, las jóvenes mencionaron: "Nosotros quedamos en cuidar, sobre todo, la salud de Lola Lanata que es chica y no tenemos por qué ventilar los problemas que tiene pero hay gente que no la va a cuidar y va a largarlo". Sin embargo, no especificó de qué se trataba.

lanata

Ante esto, la joven de 20 años, habló a través de su cuenta de Instagram e hizo un intenso descargo sobre su salud, aunque no reveló muchos detalles de lo que le sucede. En su posteo, mediante sus historias, reveló: "Aprovecho para dejar un textito de @miagarberr para todas las personas que se sienten poco acompañadas, no están solos".

lanata

Con este texto que compartió, dejó en evidencia que se trata de un problema de salud mental ya que el mismo dice: "A veces el sufrimiento es tan grande, tan pesado e intenso, que ya no existen palabras para explicarlo. Si alguna vez lo viviste, si lo estás viviendo ahora, déjame decirte que termina. Y que vienen cosas mejores. Te quedan tantas comidas por probar, atardeceres por ver y besos por dar. ¿Rendirte? Ni se te ocurra pensarlo. Tu existencia importa mucho, tal vez no lo veas así pero la Tierra te dejó pasar por ella por un rato y ese rato tiene que valer la pena. Si tan solo te vieras, sos increíble, la gente te quiere y vales la pena. Tu vida vale, por favor no te la quites".

"Línea de prevención al suicidio Argentina: (011) 5275 - 1135", fueron las palabras que Lola utilizó para cerrar este posteo haciendo referencia a la ayuda que ella recibió tras tener pensamientos depresivos. En tanto, Bárbara, su hermana, aprovechó para expresarle su amor: "Te amo", le escribió.