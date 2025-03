Tagliafico reveló qué le dijo Raphinha sobre sus polémicas declaraciones en la previa

Embed "ÉL DIJO QUE SE LO TRADUJERON MAL, YA ESTÁ"



Nicolás Tagliafico reveló una charla de los jugadores con Raphinha dentro de la cancha en la victoria de la Selección Argentina antre Brasil#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/CVYqqlVG7v — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 26, 2025

El defensor dejó en claro que la Scaloneta no se dejó llevar por las palabras previas del brasileño, sino que se enfocó en demostrar su superioridad dentro del campo de juego. "Uno trata que no nos genere antes del partido esa agresión, pero no es la palabra. Tratamos de abstenernos de estas cosas porque queremos demostrarlo en el campo", comentó.

Los medios brasileños también se hicieron eco de la actuación de Raphinha y no fueron indulgentes con él. "Habló mucho y jugó poco", fue la frase que más se repitió en las portadas de los principales diarios deportivos. Globo le puso un 4.5, mientras que ZeroHora directamente lo fulminó: "Ni una sombra de sus últimas actuaciones con la selección y el Barcelona".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/nico_taglia/status/1904723773745398154&partner=&hide_thread=false Otra noche para la historia y objetivo cumplido! Orgulloso del esfuerzo de todo el equipo. ¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/omjnsu48Gz — Nico Tagliafico (@nico_taglia) March 26, 2025

Dibu Martínez, en su habitual estilo frontal, también se refirió a las declaraciones de Raphinha: "A mí me enseñaron que hay que hablar antes de los partidos. La verdad que el chico necesita un poco de educación". Leandro Paredes, por su parte, reveló que las palabras del brasileño fueron utilizadas como motivación en el grupo: "Apenas dijo eso, lo mandamos al grupo de WhatsApp y lo tomamos como motivación".

La Albiceleste no solo goleó y selló su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, sino que también demostró que los partidos se ganan en la cancha, no con declaraciones previas. Raphinha lo aprendió de la manera más dura.