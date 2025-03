Chiara apuntó contra Sandra por negarse a ir contra Furia: "Cag..."

Uno de los momentos más tensos se dio cuando Chiara cuestionó la postura de Sandra, quien dejó en claro que "no irá contra Furia porque no quiere" y que, en cambio, considera a Bati como una mejor opción. Estas palabras no pasaron desapercibidas y generaron una fuerte reacción en Chiara, quien decidió hablar al respecto con el resto de sus compañeras en la habitación. Incluso, en un cruce directo con Sandra, la acusó de jugar de manera desleal al asegurar que su estrategia es "sucia".

chiara sandra gh

A esta postura se sumó Lulú, quien también manifestó su decisión de no votar contra Furia. Si bien la marplatense aseguró que la jugadora le cae bien, reconoció que su temor a la reacción del fandom de Juliana influye en su determinación, ya que una movida en su contra podría costarle su permanencia en la competencia.

Con la tensión en aumento y las estrategias cada vez más claras, la casa sigue dividiéndose en distintos bandos. Mientras algunos buscan aliarse para sacar del juego a Furia, otros prefieren mantenerse al margen o alinearse con ella para evitar represalias. La gran incógnita es qué sucederá con la placa de nominados y cuál será el próximo paso de cada jugador en esta batalla de estrategias y lealtades.