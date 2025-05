La inesperada pelea de Sol Pérez con una seguidora por mostrar su cuerpo post parto

Lo que podía ser interpretado como un mensaje esperanzador para las madres que buscan recuperar la relación con su cuerpo tras dar a luz terminó siendo un posteo ofensivo para Majo, una seguidora de Sol Pérez.

sol perez posteo nocivo.JPG

"Le venía bancando los trapos a Sol Pérez muy fuerte, pero esto sí me parece un mensaje bastante nocivo. La realidad de la mayoría de las mujeres es otra y muchas están tratando de asimilar su cuerpo post parto", reprochó la usuaria.

Pérez no se compró el discurso de Majo y le contestó a través de sus redes sociales: "Hola Majo, no busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso", expresó en un largo posteo.

"Para mí es más fácil sentarme a comer mientras le doy la teta a mi hijo, pero por mi salud mental y física elijo moverme y comer saludable. ¿Eso está mal? ¿Tengo que dejarme de lado para cumplir con lo que siempre le dijeron a las mamás que acababan de parir?", expresó.

sol perez respuesta.JPG

"Entrené y comí saludable durante todo el embarazo. También me criticaron", aclaró Sol Pérez, lo que una vez más refuerza que los hábitos antes y durante el embarazo son claves para el período postparto.

"Mi hijo nació con más de 3 kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo. Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo", concluyó la influencer.