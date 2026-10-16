La Noche de Mirtha: quiénes se sentarán a la mesa con Juana Viale este 17 de octubre

Juana Viale reemplaza a Mirtha Legrand mientras continúa su recuperación

Aunque Mirtha Legrand recibió el alta médica y sigue recuperándose en su domicilio, Juana continuará ocupando su lugar en el tradicional programa de los sábados.

De esta manera, La Noche de Mirtha volverá a reunir a figuras de la política, el periodismo y el espectáculo en una edición que combinará el análisis de la actualidad con experiencias personales de sus invitados.