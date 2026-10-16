La Noche de Mirtha: quiénes se sentarán a la mesa con Juana Viale este 17 de octubre
La conductora volverá a reemplazar a su abuela este sábado en El Trece. La mesa tendrá una fuerte participación de actualidad política.
Juana Viale estará nuevamente al frente de La Noche de Mirtha este sábado 17 de octubre, mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose en su casa. El programa de El Trece comenzará a las 21:30 y contará con cuatro invitados de distintos ámbitos, con especial atención a la política y la actualidad.
¿Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha?
La mesa de este sábado tendrá como uno de sus protagonistas a Martín Llaryora, gobernador de Córdoba desde 2023 e integrante del Partido Justicialista. Su presencia abrirá la posibilidad de abordar distintos temas vinculados con la actualidad política y la situación de las provincias.
También participará Marcelo Bonelli, reconocido periodista que conduce TN Central. Con su experiencia en el análisis de la actualidad nacional, será otra de las voces destacadas de la noche.
La lista de invitados se completa con Tatiana Schapiro, periodista de Infobae y panelista de DDM, el ciclo de América TV. En los últimos días, la comunicadora estuvo vinculada a la repercusión de una entrevista a Valentín Yankelevich, en la que se abordaron episodios de violencia que habría sufrido durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano.
Por su parte, Alejandra Maglietti también se sumará a la mesa. La abogada y panelista hablará sobre su recorrido profesional en el mundo del espectáculo y su experiencia como madre.
Juana Viale reemplaza a Mirtha Legrand mientras continúa su recuperación
Aunque Mirtha Legrand recibió el alta médica y sigue recuperándose en su domicilio, Juana continuará ocupando su lugar en el tradicional programa de los sábados.
De esta manera, La Noche de Mirtha volverá a reunir a figuras de la política, el periodismo y el espectáculo en una edición que combinará el análisis de la actualidad con experiencias personales de sus invitados.
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