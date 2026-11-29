En ese proceso, Gianmarco tuvo un papel importante. Según contó, fue él quien la incentivó a poner en marcha un nuevo proyecto y la animó a utilizar su propio nombre para darle identidad a la marca.

“Me motivó mucho a que haga algo. Para mí, salí de la tristeza de todo lo que estaba viviendo con la marca”, recordó sobre el impulso que recibió de su hijo.

La participación familiar también incluyó a Giuliana, su otra hija, quien colaboró desde los primeros pasos del emprendimiento y posó como modelo en las producciones iniciales. De esa manera, el proyecto se convirtió en una iniciativa compartida que le permitió a Flavia encontrar una nueva motivación en un contexto complicado.

El pedido de Luciano Cáceres que descolocó a Flavia Palmiero

Otro de los momentos destacados de la emisión llegó con la participación de Luciano Cáceres, quien sorprendió a Palmiero al contarle que había seguido sus programas infantiles cuando era chico. El actor recordó que era fanático de aquellas producciones y hasta reveló que tenía un compañero de colegio que había trabajado como uno de sus bailarines.

“¿Vos también me veías?”, preguntó Flavia, sorprendida por la confesión. “Claro, obvio. Además tenía un compañero de colegio que era uno de tus bailarines”, respondió Cáceres.

El intercambio continuó con una reflexión sobre el paso del tiempo y las generaciones que crecieron mirando sus ciclos. “Como el público que ya creció, ya hemos crecido todos los fanáticos”, comentó el actor.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Cáceres aprovechó la conversación para hacerle un pedido muy particular a la conductora: quería conocer a Pelín, uno de los personajes más recordados de sus programas infantiles.

“Yo quisiera conocer a Pelín”, manifestó. Entre risas, Palmiero respondió: “Bueno, me va a costar trabajo. Pero con inteligencia artificial lo podemos lograr”.

Las ganas de volver a la televisión

En otro tramo de la entrevista, Flavia también habló sobre su presente laboral y las ganas que tenía de regresar a la pantalla chica. La conductora reconoció que concretar ese objetivo no siempre depende de la voluntad personal y que las oportunidades pueden tardar en aparecer.

“Me habían agarrado ganas de volver a la tele. Pero a veces no es tan fácil, no depende de mí. Si no te llaman, no hay programa”, explicó.

Finalmente, contó que este año recibió una propuesta para ponerse al frente de Nuevo Día, el ciclo de Ciudad Magazine. “Me manda un mensaje una productora preguntándome si tenía ganas de volver a la tele”, relató sobre el contacto que abrió la puerta a esta nueva etapa.

Así, entre la nostalgia por la distancia con su hijo, los recuerdos de sus programas infantiles y su regreso a la conducción, Palmiero compartió distintos aspectos de una etapa marcada por los cambios personales y profesionales.