Matías Alé: "Ricardo Fort me salvó la vida...estuvieron a punto de amputarme una pierna"
En la mesa de Juana Viale, Matías Alé contó una historia que lo vinculó para siempre al papá de Marta Fort.
Matías Alé estuvo invitado en La Noche de Mirtha, que actualmente conduce Juana Viale. Allí contó que el recordado Ricardo Fort intervino en un episodio complicado de salud que tuvo y le dio una recomendación para ver a una profesional médica que logró salvarle una pierna de ser amputada.
El actor contó que estuvo a unas cinco o seis horas de que le amputaran una pierna tras sufrir una grave infección intrahospitalaria en la rodilla, y aseguró que la intervención de Fort fue clave. Alé se lesionó una pierna bailando en el escenario con Carmen Barbieri. Tras una operación de urgencia y empezar kinesiología, se le activó un germen intrahospitalario mientras estaba internado en Mar del Plata. Durante una llamada de fin de semana, Fort notó la gravedad del cuadro, hizo que su infectóloga lo evaluara y organizó un traslado urgente en avión privado desde Mar del Plata hacia Buenos Aires. "Me salvó la vida", sostuvo.
Alé contó también que hace tres años no toma medicación psiquiátrica y que hoy se siente pleno, sin los síntomas que tuvo cuando lo internaron. El actor fue cuidadoso con sus palabras. Aclaró que habla de su propia experiencia y que lo que cuenta no es un consejo médico para nadie.
Cuando la conductora le preguntó por su recuperación, Alé reconoció que no sabe si existe una cura definitiva. "No sé si hay una sanación de por vida", dijo. Lo que sí puede asegurar, según contó, es que hace tres años no toma ninguna medicación y que ya no tiene los delirios de aquel momento. "Sé que no veo sombras", afirmó, y recordó que durante la crisis llegó a creerse "el hijo del Espíritu Santo".
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La internación de Matías Alé en 2015
Alé hizo referencia a lo que vivió en noviembre de 2015, cuando sufrió un brote psicótico con delirio místico que requirió su internación. Meses después tuvo una recaída. Desde aquel entonces habló en varias oportunidades de ese proceso que le tocó atravesar, y esta vez lo hizo para contar cómo está hoy, más de diez años después de aquel episodio.
Un tema que requiere acompañamiento profesional
El propio Alé quiso remarcar que su caso es personal. Iniciar, cambiar o dejar un tratamiento psiquiátrico es una decisión que tiene que tomarse siempre con el médico tratante. Quienes necesiten orientación pueden comunicarse con la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, al 0800-999-0091. La atención es gratuita y confidencial y funciona las 24 horas, todos los días del año, en todo el país.
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