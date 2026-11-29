Cuando la conductora le preguntó por su recuperación, Alé reconoció que no sabe si existe una cura definitiva. "No sé si hay una sanación de por vida", dijo. Lo que sí puede asegurar, según contó, es que hace tres años no toma ninguna medicación y que ya no tiene los delirios de aquel momento. "Sé que no veo sombras", afirmó, y recordó que durante la crisis llegó a creerse "el hijo del Espíritu Santo".

"No tomo ninguna medicación hace 3 años. Sé que no veo sombras sé que no soy el hijo del Espíritu Santo como yo me creía" - Matías Alé sobre su salud mental "#Mesaza pic.twitter.com/hEuvpy5RRO — La Mesaza (@lamesazaarg) November 29, 2026

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La internación de Matías Alé en 2015

Alé hizo referencia a lo que vivió en noviembre de 2015, cuando sufrió un brote psicótico con delirio místico que requirió su internación. Meses después tuvo una recaída. Desde aquel entonces habló en varias oportunidades de ese proceso que le tocó atravesar, y esta vez lo hizo para contar cómo está hoy, más de diez años después de aquel episodio.

Un tema que requiere acompañamiento profesional

El propio Alé quiso remarcar que su caso es personal. Iniciar, cambiar o dejar un tratamiento psiquiátrico es una decisión que tiene que tomarse siempre con el médico tratante. Quienes necesiten orientación pueden comunicarse con la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, al 0800-999-0091. La atención es gratuita y confidencial y funciona las 24 horas, todos los días del año, en todo el país.