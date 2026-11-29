Un tema que requiere acompañamiento profesional

El propio Alé quiso remarcar que su caso es personal. Iniciar, cambiar o dejar un tratamiento psiquiátrico es una decisión que tiene que tomarse siempre con el médico tratante. Quienes necesiten orientación pueden comunicarse con la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, al 0800-999-0091. La atención es gratuita y confidencial y funciona las 24 horas, todos los días del año, en todo el país.