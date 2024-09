La queja de Furia por la falta de reconocimiento en los Martín Fierro: "Horroroso"

"Es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y que afuera me premien. Me tengo que sacar la visa para irme a otro lado, a Miami a buscar un premio, por ejemplo ", comenzó diciendo Juliana.

Y, siguió: "No lo puedo creer. Y va a pasar, les va a doler en el alma. Cómo puede ser que mi país no me premia, es algo ilógico. ¿Cuánta envidia tienen?"

"¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así, loco. Quiero seguir confiando en que la gente es buena y que la gente de mierda va a desaparecer. Arranquense los ojos de la envidia", continuó diciendo molesta.

FURIA INDIGNADA CON SU PAIS



"Es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada, me tengo que ir a Miami a buscar un premio [...] es algo ilógico, ¿qué les pasa? ¿cuánta envidia tienen? ¿el argentino es envidioso? [...] arránquense los ojos de envidia" pic.twitter.com/UeWPsQkdzQ — TRONK (@TronkOficial) September 11, 2024

Qué dijo Santiago Del Moro sobre Furia al recibir el Martín Fierro por Gran Hermano

Una vez más, Gran Hermano se llevó el premio al mejor reality de la televisión argentina. Parte del equipo que hizo posible este formato, transmitido en vivo durante 24 horas durante varios meses, subió al escenario para recibir el Martín Fierro. Sin embargo, por decisión del canal, hubo notables ausencias, especialmente la de Furia.

Santiago del Moro, quien también conducía el evento, dejó su puesto y se dirigió al atril para agradecer el galardón otorgado por APTRA al programa. Junto a él, subieron productores, panelistas, exparticipantes y miembros del equipo de streaming, aunque la ausencia del Chino y Furia fue evidente, ya que no fueron invitados a la gala.

Aunque Martín Ku estuvo presente en la previa, no fue invitado a la mesa principal, donde se encontraban exparticipantes como Bautista Mascia, Emma Vich y Nico Grosman, los tres finalistas, junto con Cata, Licha, Rosina y Denisse. Estas presencias fueron cuestionadas, ya que dejaron fuera a otros jugadores que permanecieron más tiempo en la casa.

La exclusión de Martín en la fiesta se reveló a último momento, sorprendiendo incluso al propio Ku. Después de la previa y la transmisión de la alfombra azul, tuvo que abandonar el hotel, aún vestido de etiqueta, y se fue a comer un choripán a la Costanera, mientras sus amigos “Los Bros” estaban en la mesa del programa.

