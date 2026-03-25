¿Vuelve Furia a Gran Hermano? Crecen los rumores sobre su posible reingreso tras una baja inesperada

El rumor comenzó a tomar fuerza luego de que trascendiera que uno de los actuales participantes habría decidido abandonar la casa, lo que dejaría un lugar vacante y habilitaría la posibilidad de un reemplazo. Si bien todavía no hay muchos detalles, las redes estallaron y todos apuntaron a una misma persona. En ese contexto, el nombre de Furia apareció rápidamente como una de las opciones más comentadas.