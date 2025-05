La Tora estaría comenzando un nuevo romance con un famoso cantante: de quién se trata

Las especulaciones surgieron semanas atrás, cuando Lucila contó en Luzu TV que estaba enamorada, pero no quiso decir de quién para intentar manter un bajo perfil. Sin embargo, algunos usuarios de la redes sociales compartieron imágenes de ella con el artista.

“Están saliendo hace tres meses La Tora y Maxi de 18 Kilates. Yo le pregunté y se hizo la boluda pero por otro lado ya lo tenía chequeado”, confirmó Pepe luego de un enigmático.

Además, aseguró que fueron vistos juntos y explicó: “El último fin de semana ella lo fue a acompañar en los shows de su gira”.

El Villano rompió el silencio sobre Cata Gorostidi de Gran Hermano: qué dijo

Luego de compartir públicamente que vive con VIH, el cantante de cumbia Jonathan Müller, más conocido como “El Villano”, quedó en medio de una polémica con Catalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano. A las pocas horas de su anuncio, ella negó haber tenido un vínculo amoroso con él, y esta tarde, el músico salió a responder: “Se enojó porque ella tenía intenciones conmigo y le dije que tengo a mi compañera”.

En un primer momento, el músico explicó que cuando surgieron los rumores de una relación, “estaba con mi compañera, full fanáticos de todo lo que es Gran Hermano, sacamos una canción con ella, hicimos el videoclip (...). Después de que bailamos en la -fiesta- Bresh, parecía que ella tenía onda conmigo, pero no directamente, sino que iba a algunos programas y hablaba de mi”.

Además, el cumbiero subrayó que los rumores comenzaron a partir de un proyecto musical: “Para filmar tomas para el video, cuando ella entró a la casa, yo iba a la tribuna de Gran Hermano, aparecía ella en la tele y yo le daba besos, pero era todo marketing. Entiendo que ella está enojada, le mando un beso a Cata porque para mí es una divina”.

Sin embargo, responsabilizó a la influencer por el malentendido: “Se enojó porque cuando salió de la casa, ella tenía una intención conmigo y yo le decía que tengo a mi compañera y estoy en otra”.

Finalmente, respecto al comunicado de la ex Gran Hermano, el artista concluyó: “Entendí el mensaje porque realmente fue lo que pasó, no nos dimos ni un beso. Estuvimos bailando y no nos dimos ni un beso. La entiendo porque yo hubiera dicho lo mismo porque fue la verdad”.

el-villano.jpg