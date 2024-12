La verdad detrás de la pelea entre María Becerra y Emilia Mernes: qué pasó

maria becerra emilia mernes

En ese sentido, el comunicador explicó muchos más detalles: “Emilia se sigue viendo con todos los chicos del grupo musical y María no, a María la han invitado estos últimos años a encuentros y nunca más fue”. A su vez, el conductor afirmó el por qué Emilia no menciona a María como su amiga: “Es por eso que cuando Emilia habla de cantantes y amigas del medio habla de Tini, habla de Lali y no menciona a María. Está todo mal hace tiempo”.

“Y no es casualidad que estas declaraciones se den después de los dichos de María hace unos días diciendo que ella no está obligada a invitar a artistas a sus shows después el escándalo con Los del Espacio en su recital de River Plate”, concluyó Juan Etchegoyen con la información en su programa.