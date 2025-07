Cronista se descompuso en vivo mientras hacía guardia en la casa de Wanda Nara, quien apareció para asistirlo

De golpe, y en primer plano, se empezó a notar que Descalzi comenzó a marearse por lo que pidió salir del aire, generando preocupación tanto de la conductora como del resto de sus compañeros en la Argentina. "Estoy agitado. Me bajó la presión y me trajeron agua, vecinos y gente de seguridad... ahí viene caminando Wanda", comentó.

Efectivamente, Nara llegó en vivo para ayudar al periodista, aunque pidió que no la enfoquen. "Wanda me vino a asistir, es increíble", celebró Descalzi, quien no dejó pasar la chance de intentar hacerle alguna pregunta.

De todos modos, Wanda se negó a hablar, aunque sí se mostró interesada en la salud del cronista, quien ya parecía recuperado. "Vine por vos, ¿querés un mate?"