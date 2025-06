La verdad sobre el futuro de Viviana Canosa en El Trece: "Te genera muchos problemas"

"Ella en su momento se despachó en contra de varios artistas, eso trajo bastante malestar porque no es la línea del canal. No es su estilo, ellos cuidan a las figuras del mundo del espectáculo y eso se hizo saber a través de una reunión donde se plantearon inquietudes, hubo acuerdos, y al parecer, Viviana lo había entendido. Su contrato se renueva cada tres meses y están llegando a esa fecha, y genera incertidumbre", aportó una de sus panelistas.

No obstante, el conductor de LAM compartió la información durante su programa y explicó: "Yo no creo que sea por lo de Lizy -Tagliani- puntual, creo que el programa no funciona en números. Si anduviera muy bien ni piensan en sacarlo y otro tema es que muchas cosas le caen al canal porque es productor. Entonces no te cierra la ecuación: si no tiene rating, no es un éxito comercial y encima te trae un montón de quilombos con los otros canales".

"Porque las demandas van hacia Viviana y al canal porque es productor y no quieren ese tipo de problemas. Eso lo sé muy bien, como también sé que no llaman para presionar por temas de actualidad", añadió.

"Acá el problema es el rating, para ponerlo en otro caso, le sacan un programa a Guido Kaczka, las pelotas no funcionaron y no sale a decir ‘me persigue Milei’. El rating manda. Cuando un programa no funciona, se levantan más rápido en la tele que en la radio", aseguró.

Para cerrar, Ángel de Brito indicó que, en caso de que se decida levantar el ciclo de Viviana Canosa, Cuestión de Peso regresaría a su franja habitual (de 14:45 a 16:30) y en la tarde se sumaría el programa de juegos conducido por Homero Pettinato.