Pegó el faltazo: Viviana Canosa se ausentó en la audiencia judicial con Lizy Tagliani

tagliani canosa

La audiencia de conciliación, que es parte del proceso previo en este tipo de causas, habilita un espacio para retractaciones, disculpas o acuerdos antes de que la demanda continúe su curso en tribunales. No obstante, en este caso no se llegó a ningún tipo de entendimiento.

“Viviana no se quiso cruzar con Lizy y no se pidieron disculpas, se van a ofrecer más pruebas. ‘No hay motivos para retractarse cuándo te avala la verdad’, no hay acuerdo. Y, lejos de pedirle disculpas, ratifica lo expuesto”, amplió Varela durante su intervención en el programa.

Por su parte, Ángel de Brito sumó desde su cuenta de Instagram que Canosa planea realizar su descargo de manera formal en el portal del sistema judicial, evitando los medios. “No se retractó y continuará la querella (Lizy Tagliani) por calumnias e injurias”, escribió el conductor de LAM, confirmando que la causa judicial sigue adelante.

En ese sentido, desde el entorno de la actriz y conductora trascendió que Lizy habría sido clara ante sus abogados y ante el juez: “Iremos a fondo con la querella porque mi honor es más grande que mi trabajo. Por eso estoy acá en la Justicia”.