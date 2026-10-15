Lali Espósito le respondió a un seguidor que cuestionó su nueva canción
La artista estrena nueva música llamada "Con vos" después de su éxito en River Plate, pero un fanático la cuestionó. Los detalles.
Posterior al histórico show que ofreció en el estadio River Plate, Lali Espósito alistó los detalles para presentar un innovador proyecto musical junto al reconocido músico Gustavo Santaolalla y la agrupación Bajofondo. La intérprete puso su voz para el lanzamiento de la canción titulada “Con vos”, cuyo estreno oficial quedó fijado para este jueves 15 de octubre a las 21 horas. Sin embargo, la difusión del primer adelanto audiovisual desató una intensa controversia virtual a raíz del supuesto empleo de herramientas de inteligencia artificial en su realización.
La promoción del sencillo estuvo acompañada por el anticipo de una pieza fílmica bajo la dirección del realizador Tomás García. Las secuencias reveladas, caracterizadas por una marcada impronta futurista con alusiones de tono social y político, causaron revuelo entre el público. Ante este escenario, una seguidora identificada en la red social X como @xdxdxdxdxdd_ decidió hacerle un directo reclamo a la artista: “Te amo Lali, pero por favor, si le tenés un mínimo de respeto a los artistas, no vuelvas a participar en proyectos que usen IA”.
Frente a la recriminación planteada por la fanática, la cantante no tardó en salir al cruce a través de la misma plataforma. En su mensaje, Espósito respaldó de forma categórica el despliegue técnico y conceptual llevado a cabo por el director cinematográfico junto a su grupo de trabajo, manifestando su gratitud al legendario compositor argentino por convocarla a formar parte del tema.
“Si le tenes un mínimo de respeto a los artistas mira el trabajo completo de Tomás García y su equipo y escucha esta hermosa canción de Bajo fondo que tengo la suerte de cantar gracias a la invitación y arte del gran Santaolalla, sale mañana”, enfatizó la artista en su contestación. A su vez, aprovechó el intercambio para regalar un fragmento del texto poético que compone la obra: “Y si estoy con vos no hay espacio ni tiempo....”.
La colaboración musical en "Con vos" entrelaza el distintivo perfil rioplatense y electrónico de Bajofondo con el registro vocal de Lali Espósito, dando lugar a una propuesta que amalgama pasajes de tango, estructuras sonoras contemporáneas y matices pop.
A pesar de las suspicacias iniciales desatadas en torno a la estética del videoclip, la alianza estratégica entre la artista y la mítica formación generó una gran ola de entusiasmo en las plataformas digitales. El lanzamiento formal quedó agendado bajo el lema promocional: “Con vos. Lali, Gustavo Santaolalla y Bajofondo. Un film de Tomás García. Estreno el jueves 15 de octubre a las 21”, abriendo una prometedora fase creativa en la trayectoria de la cantante.
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