Lali Espósito le respondió a un seguidor que cuestionó su nueva canción

La promoción del sencillo estuvo acompañada por el anticipo de una pieza fílmica bajo la dirección del realizador Tomás García. Las secuencias reveladas, caracterizadas por una marcada impronta futurista con alusiones de tono social y político, causaron revuelo entre el público. Ante este escenario, una seguidora identificada en la red social X como @xdxdxdxdxdd_ decidió hacerle un directo reclamo a la artista: “Te amo Lali, pero por favor, si le tenés un mínimo de respeto a los artistas, no vuelvas a participar en proyectos que usen IA”.