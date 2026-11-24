Revelan las exigencias de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para su boda: cuál es el código de vestimenta
A semanas de su boda, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul dieron a conocer el estricto código de vestimenta que deberán respetar sus invitados.
Cada vez falta menos para uno de los acontecimientos más esperados del año: el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Después de meses atravesados por proyectos profesionales y algunas controversias familiares, la pareja ultima los preparativos para celebrar su unión. La fecha elegida es el próximo 19 de diciembre y el escenario será Doc Haras, donde la cantante y el futbolista recibirán a sus invitados en una gran celebración para festejar su historia de amor.
Mientras crece la expectativa por el evento, este martes se conocieron nuevos detalles sobre la organización. En La mañana de Lape, el ciclo conducido por Sergio Lapegüe en América TV, dieron a conocer las particulares condiciones de vestimenta que deberán cumplir los asistentes. La información salió a la luz a partir de un documento de 20 páginas que llegó a manos de los invitados.
La encargada de explicar las características de la propuesta fue la especialista en moda Mery Folgar, quien contó: "Tini y De Paul pusieron reglas estrictas de cómo tienen que ir vestidos sus invitados, el famoso dress code". También hizo referencia al trabajo de las organizadoras del evento y sostuvo que "estas organizadoras de bodas hacen su trabajo en función de lo que los novios quieren".
Durante el programa, Folgar explicó cómo trascendieron las indicaciones: "Se filtró por los invitados". Según relató, cada asistente recibió un correo electrónico con acceso a un archivo exclusivo. "Se les mandó un mail con un link privado e intransferible de un excel de 20 hojas con todas las sugerencias que pueden usar ese día", precisó.
Otro de los aspectos que llamó la atención fue que las recomendaciones incluyen opciones tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, la especialista hizo una observación sobre las imágenes utilizadas como inspiración: "Lo polémico es que todas las referencias son de 'it girls', todas muchachas muy hegemónicas".
Las claves del dress code que eligieron Tini y Rodrigo de Paul
Al profundizar en las pautas que deberán seguir los invitados, Folgar definió la propuesta como "muy específico" y reveló cuál será la inspiración estética de la noche: "de la época de los '90 y principios del 2000, onda 'Met Gala' (gala benéfica muy importante que se hace todos los años en Nueva York, a la que van las personalidades más importantes del mundo)".
En cuanto a los colores y materiales, aclaró que no existen demasiadas restricciones. La paleta completa estará habilitada, incluidos los tonos metalizados. También tendrán lugar las transparencias, las puntillas y los encajes.
La celebración tendrá una impronta vinculada al universo artístico de la cantante. Teniendo en cuenta que Tini organizó y guionó la boda como un espectáculo de Futttura, inspirado en tres películas de Disney relacionadas con su historia de amor, la intención es que los asistentes formen parte de una puesta en escena con estética de "red carpet". Así quedó plasmado en las invitaciones personales e intransferibles que recibieron.
En relación con los hombres, Folgar destacó que habitualmente las indicaciones de vestuario suelen estar centradas en las mujeres, pero esta vez la pareja decidió incluir referencias para ambos géneros. Entre los modelos masculinos mencionó a figuras de Hollywood como Brad Pitt.
Sobre las alternativas para ellos, detalló: "Trajes descontracturados, puede ser cono o sin corbata. La idea es que sea canchero, con onda, juvenil".
Finalmente, la especialista explicó cuál es el objetivo detrás de tantas indicaciones para una celebración que reunirá a figuras de primer nivel. Entre los posibles asistentes se encuentran Leo Messi y Antonela Roccuzzo, además de nombres como Chris Martin, de Coldplay, Lali Espósito y María Becerra.
Para cerrar, Folgar resumió el propósito de las pautas elegidas por los novios: "que haya una coherencia estética".
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