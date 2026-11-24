Las claves del dress code que eligieron Tini y Rodrigo de Paul

Al profundizar en las pautas que deberán seguir los invitados, Folgar definió la propuesta como "muy específico" y reveló cuál será la inspiración estética de la noche: "de la época de los '90 y principios del 2000, onda 'Met Gala' (gala benéfica muy importante que se hace todos los años en Nueva York, a la que van las personalidades más importantes del mundo)".

En cuanto a los colores y materiales, aclaró que no existen demasiadas restricciones. La paleta completa estará habilitada, incluidos los tonos metalizados. También tendrán lugar las transparencias, las puntillas y los encajes.

La celebración tendrá una impronta vinculada al universo artístico de la cantante. Teniendo en cuenta que Tini organizó y guionó la boda como un espectáculo de Futttura, inspirado en tres películas de Disney relacionadas con su historia de amor, la intención es que los asistentes formen parte de una puesta en escena con estética de "red carpet". Así quedó plasmado en las invitaciones personales e intransferibles que recibieron.

En relación con los hombres, Folgar destacó que habitualmente las indicaciones de vestuario suelen estar centradas en las mujeres, pero esta vez la pareja decidió incluir referencias para ambos géneros. Entre los modelos masculinos mencionó a figuras de Hollywood como Brad Pitt.

Sobre las alternativas para ellos, detalló: "Trajes descontracturados, puede ser cono o sin corbata. La idea es que sea canchero, con onda, juvenil".

Finalmente, la especialista explicó cuál es el objetivo detrás de tantas indicaciones para una celebración que reunirá a figuras de primer nivel. Entre los posibles asistentes se encuentran Leo Messi y Antonela Roccuzzo, además de nombres como Chris Martin, de Coldplay, Lali Espósito y María Becerra.

Para cerrar, Folgar resumió el propósito de las pautas elegidas por los novios: "que haya una coherencia estética".