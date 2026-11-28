Lali participó de sorpresa en el evento "Coordinar para ganar" en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA junto a la cineasta Lucrecia Martel.



Su participación no había sido difundida masivamente en la previa, lo que tomó por sorpresa a quienes estaban en la facultad.… pic.twitter.com/NnEHOQETqH — ÉPICA (@epicaOK) November 27, 2026

De esta manera, la cantante reconoció que su posicionamiento frente al actual Presidente tuvo consecuencias en el plano comercial. Aunque no identificó a las empresas involucradas ni precisó cuántos acuerdos se vieron afectados, confirmó que hubo marcas que dejaron de respaldarla después de aquel episodio. Lejos de mostrarse arrepentida, Espósito defendió la decisión de haber expresado públicamente su opinión y explicó que actuó convencida de lo que estaba haciendo. "Y uno tiene una convicción porque sabés que lo que has hecho simplemente es esto: tener tu derecho de opinión, que yo no le he faltado el respeto a nadie y sé de la forma en la que lo hice y sé por qué lo hago", sostuvo. El conflicto también tuvo una expresión artística en "Fanático", una canción que quedó asociada a las tensiones públicas entre ambos. Sin embargo, Lali dejó en claro que su participación en determinados espacios y las posiciones que defiende responden a sus propias convicciones: "Sé qué cosas me interesan, en qué lugares me interesa estar, qué lugares me interesa no estar".