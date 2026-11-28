Lali Espósito reveló el costo económico que le provocó su oposición a Javier Milei
La cantante confirmó que marcas dejaron de respaldarla tras su enfrentamiento con Javier Milei y defendió su derecho a opinar.
Lali Espósito reveló que su enfrentamiento público con Javier Milei le generó consecuencias económicas y admitió que algunas marcas dejaron de acompañarla por su posicionamiento político. La artista abordó el tema durante su participación en Coordinar para Ganar, un ciclo de charlas realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La periodista Maru Duffard moderó la conversación, que también contó con la presencia de la cineasta Lucrecia Martel. En un momento del diálogo, la moderadora orientó la charla hacia las repercusiones que pudo haber tenido para Lali expresar abiertamente sus opiniones políticas.
La charla mencionó puntualmente el tuit "Qué peligroso, qué triste", que la cantante publicó el 13 de agosto de 2023, después de que Javier Milei se impusiera en las elecciones primarias. Esa publicación abrió un enfrentamiento público que continuó durante los años siguientes, con críticas del entonces candidato y luego presidente hacia la cantante, a quien llegó a llamar "Lali Depósito". La pregunta apuntó directamente a los posibles costos profesionales de aquella postura y la respuesta de la artista fue contundente. "Sí, eso me sucedió", reconoció inicialmente. Cuando la moderadora le preguntó específicamente si había habido marcas que ya no quisieron acompañarla, Lali confirmó: "Sí, por supuesto".
De esta manera, la cantante reconoció que su posicionamiento frente al actual Presidente tuvo consecuencias en el plano comercial. Aunque no identificó a las empresas involucradas ni precisó cuántos acuerdos se vieron afectados, confirmó que hubo marcas que dejaron de respaldarla después de aquel episodio. Lejos de mostrarse arrepentida, Espósito defendió la decisión de haber expresado públicamente su opinión y explicó que actuó convencida de lo que estaba haciendo. "Y uno tiene una convicción porque sabés que lo que has hecho simplemente es esto: tener tu derecho de opinión, que yo no le he faltado el respeto a nadie y sé de la forma en la que lo hice y sé por qué lo hago", sostuvo. El conflicto también tuvo una expresión artística en "Fanático", una canción que quedó asociada a las tensiones públicas entre ambos. Sin embargo, Lali dejó en claro que su participación en determinados espacios y las posiciones que defiende responden a sus propias convicciones: "Sé qué cosas me interesan, en qué lugares me interesa estar, qué lugares me interesa no estar".
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