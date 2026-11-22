Su hermana contó la verdad detrás del casting que llevó a la fama a Lali Espósito
Anita Espósito visitó "PH, Podemos Hablar" y recordó en detalle cómo fue el error con suerte en el primer casting de Lali.
Durante su visita al ciclo televisivo "PH: Podemos hablar", Ana Laura Espósito rememoró la increíble anécdota que marcó el comienzo de la carrera artística de su hermana menor, Lali, cuando esta tenía apenas 10 años y ambas abandonaron su hogar a escondidas durante la hora de la siesta. En medio de la consigna del punto de encuentro propuesta por Andy Kusnetzoff, destinada a quienes hoy trabajan en aquello a lo que jugaban en su niñez, Anita reveló cómo una equivocación en el recorrido terminó abriéndole las puertas de la pantalla chica a la cantante, resumiendo aquel desenlace con una frase contundente: “Quedó, y así empezó”.
Mucho antes de aquella aventura por la ciudad, ambas hermanas —que se llevan cinco años de diferencia— pasaban las tardes creando espectáculos caseros en el barrio de Parque Patricios, donde asistían a las propuestas gratuitas del polideportivo local mientras su familia alquilaba distintas viviendas que siempre contaban con un espejo amplio. Frente a ese reflejo, Anita peinaba, maquillaba y vestía a la pequeña para recrear coreografías y temas musicales de ficciones juveniles como "Rebelde Way" y "Chiquititas", según explicó al iniciar su relato: “Voy a incluir a mi hermana en esta historia porque ella era mi Barbie tamaño natural”, agregando además sobre aquellas tardes de ensayo improvisado: “Ese era nuestro juego directamente”.
Además de montar cuadros musicales, las niñas solían grabar programas radiales caseros presionando el botón de registro en un grabador de casete para luego mostrárselos con entusiasmo a sus parientes al grito de: “Miren lo que hicimos”. Como eran tres hermanos y sus padres debían cumplir con sus horarios laborales, Anita asumía la responsabilidad de cuidarlos en un entorno completamente ajeno al ambiente artístico, tal como reconoció al aclarar que por entonces “no teníamos ni idea del mundillo”.
Sin embargo, todo cambió cuando Lali vio en la televisión un anuncio sobre una audición para una nueva edición de "Cantaniño" y convenció a su hermana mayor de llevarla sin pedir permiso. Tras consultar las calles en la Guía Filcar, ambas emprendieron la excursión clandestina en el colectivo 65 hasta Córdoba y Olleros para luego caminar hacia Ravignani y Cabrera, episodio que Anita evocó entre risas: “Nos escapamos a la siesta”, sumando sobre su corta edad en aquel momento: “Imaginate, yo 15, ella 10”.
Al divisar una fila de chicos aguardando en la vereda, creyeron haber dado con el destino correcto: “Llegamos a una fila con niños y dijimos: ‘Es acá, ¿cuánta chance puede haber?’”, aunque en realidad se trataba de una audición cerrada donde, al ingresar sola y ser consultada sobre qué agencia la enviaba, la niña respondió con total inocencia: “Vengo de mi casa”.
A pesar de tratarse de una convocatoria privada, los responsables decidieron tomarle una prueba de cámara que le permitió acceder al taller y avanzar etapa tras etapa hasta quedar seleccionada para el elenco de "Rincón de luz".
Cuando desde la producción se comunicaron telefónicamente con su hogar para dar la noticia, Anita debió afrontar la inevitable reprimenda familiar por haber salido sin autorización, recordando la promesa previa que le había hecho a su hermana y las consecuencias inmediatas: “Yo te voy a llevar, voy a poner el pescuezo por vos”, admitiendo sin rodeos: “Me recagaron a pedo, pero después salió bien”.
En otro tramo del programa, la invitada también reflexionó sobre su propio recorrido personal, explicando cómo el sobrepeso la condicionó durante años para disfrutar de la danza pese a haber crecido en un entorno muy musical: “Era una imposibilidad propia, independientemente del contexto”, detallando con orgullo sus raíces familiares: “Toda mi familia de Santiago del Estero canta. Hacemos guitarreadas, bailamos hasta el amanecer”.
Tras haberse desempeñado como maquilladora profesional y estilista tanto de Lali como de Abel Pintos, hoy brilla con luz propia como panelista de "Patria y Familia" en Luzu TV, sosteniendo sobre el fenómeno de su hermana: “Lali es la punta de lanza de todo eso” y “Es quien mantiene viva la ilusión de uno”, mientras celebraba su propio lugar frente a cámaras ante el reconocimiento de Kusnetzoff con un sencillo “Aquí estamos”.
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