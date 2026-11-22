A pesar de tratarse de una convocatoria privada, los responsables decidieron tomarle una prueba de cámara que le permitió acceder al taller y avanzar etapa tras etapa hasta quedar seleccionada para el elenco de "Rincón de luz".

Cuando desde la producción se comunicaron telefónicamente con su hogar para dar la noticia, Anita debió afrontar la inevitable reprimenda familiar por haber salido sin autorización, recordando la promesa previa que le había hecho a su hermana y las consecuencias inmediatas: “Yo te voy a llevar, voy a poner el pescuezo por vos”, admitiendo sin rodeos: “Me recagaron a pedo, pero después salió bien”.

En otro tramo del programa, la invitada también reflexionó sobre su propio recorrido personal, explicando cómo el sobrepeso la condicionó durante años para disfrutar de la danza pese a haber crecido en un entorno muy musical: “Era una imposibilidad propia, independientemente del contexto”, detallando con orgullo sus raíces familiares: “Toda mi familia de Santiago del Estero canta. Hacemos guitarreadas, bailamos hasta el amanecer”.

Tras haberse desempeñado como maquilladora profesional y estilista tanto de Lali como de Abel Pintos, hoy brilla con luz propia como panelista de "Patria y Familia" en Luzu TV, sosteniendo sobre el fenómeno de su hermana: “Lali es la punta de lanza de todo eso” y “Es quien mantiene viva la ilusión de uno”, mientras celebraba su propio lugar frente a cámaras ante el reconocimiento de Kusnetzoff con un sencillo “Aquí estamos”.