Las 5 mejores películas de Netflix para maratonear un domingo

Sinopsis oficial: Una pareja de detectives de homicidios se ve obligada a acudir con un perturbador asesino en serie en prisión para entender nuevos asesinatos perpetrados por un imitador.

Tráiler oficial:

Embed - Mindcage (2022 Movie) Official Trailer - Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich

2. Aprender a soltar

Los fanáticos de los dramas agridulces no deberían dejar pasar esta película. Una historia familiar que destroza el corazón, pero está llena de mensajes.

Sinopsis oficial: Una madre agotada hace un esfuerzo desesperado por mantener unida a su familia llevándose a todos de viaje a la competencia de pole dance de su hija adolescente.

Tráiler oficial:

Embed - APRENDER A SOLTAR Trailer (2024) SUBTITULADO [HD] Netflix - Släpp taget Trailer

3. Nos vemos la próxima Navidad

No hay nada más de domingo, en especial un domingo de noviembre, que una película de Navidad y una de las más nuevas de Netflix. La historia está protagonizada por Christina Milian y es una comedia optimista que está entre lo más visto de la plataforma.

Sinopsis oficial: En una misión para reencontrarse con el hombre de sus sueños, Layla recorre Nueva York buscando una milagrosa entrada para el concierto de Nochebuena de Pentatonix.

Tráiler oficial:

Embed - Nos vemos la próxima Navidad (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix

4. Misión Submarino

Definitivamente las películas de Gerard Butler son las que no pueden faltar un domingo y Netflix tiene la mejor opción. A pesar de que "Misión Submarino" es una película del 2018, siempre se aprovechan todas las oportunidades para ver a uno de los íconos del género de acción en pantalla. De hecho, es conveniente apurarse porque a partir del 29 de noviembre, este film dejar de estar disponible en la plataforma.

Sinopsis oficial: El capitán de un submarino estadounidense dirige una misión para rescatar al presidente ruso secuestrado y evitar que se desate la guerra.

Tráiler oficial:

Embed - Misión Submarino (Hunter Killer) - Trailer HD Subtitulado

5. Patines de plata

Es que, si me toca recomendar películas, no hay forma de esquivar el género romántico. Y Patines de Plata es el largometraje ideal para quienes nos criamos con los romances empedernidos de "Romeo y Julieta", "Cartas a Julieta" o, mismo, "Orgullo y Prejuicio". A pesar de que no mantiene el mismo dinamismo, sí es la misma esencia y facilidad para un romance encantador.

Sinopsis oficial: En los gélidos ríos y canales de San Petersburgo, un ladronzuelo en patines templa el corazón de una joven aristócrata, pese a las fuerzas que intentan separarlos.

Tráiler oficial:

Embed - Patines de Plata Netflix Tráiler Oficial subtitulado