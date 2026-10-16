Las nuevas fotos que Facundo Moyano y Candela Arizaga compartieron desde Madrid.

Ahora, la fiscal Florencia Nocerez citó nuevamente a declarar a Candela Arizaga. Sin embargo, al encontrarse ambos en Madrid, la defensa de la joven evalúa si se presentará a la audiencia o si postergará su testimonio.

Mientras el expediente avanza en los tribunales porteños con peritajes y recolección de testimonios, la difusión de las fotos en Madrid reabrió el debate sobre la efectividad y el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Justicia.