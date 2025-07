Los memes por la performance del primo de Daniela Celis en La Voz Argentina

Emanuel Varela la voz

En tanto, en lo que respecta a su talento, para Emanuel, la música es mucho más que un pasatiempo; es una vocación profunda y un medio de vida. "La música es mi pasión y encontré en la calle que puedo hacer rentable mi pasión. Vale más el cariño de la gente que un billete”, expresó, destacando la importancia del reconocimiento del público por encima del éxito material. Su participación en el programa no es solo un paso en su carrera, sino también un homenaje a su padre, cuyo sueño era verlo pisar el escenario de este exitoso ciclo televisivo.

La performance de Emanuel Varela y la subsiguiente revelación de su parentesco con "Pestañela" no tardaron en generar una avalancha de reacciones en X (antes Twitter). Los usuarios no sólo elogiaron su talento, sino que también manifestaron curiosidad por los detalles de su vida personal. Comentarios como “Che canta re bien el primo de Pestañela”, “Muy talentoso Pestañelo”, y “Un crack” inundaron la plataforma. Otros, con la típica avidez por el chisme, no tardaron en exclamar: “Es el primo de Pestañela, pero ya no tienen relación. ¡Ahora quiero todo el chisme!”.

Como es costumbre con cada edición de La Voz Argentina, la aparición de figuras carismáticas o con conexiones mediáticas suele desatar una ola de creatividad en las redes, y el "Pestañelo" no fue la excepción, dando lugar a ingeniosos memes.

Los mejores memes de la presentación de Emanuel Varela

