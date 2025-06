Luck Ra sorprendió con declaraciones sobre El Potro Rodrigo

Radicado en Buenos Aires desde hace casi cinco años, Luck Ra no solo encabeza los rankings de reproducción con sus hits, sino que además ha logrado imponer un estilo que mezcla lo urbano con el cuarteto cordobés. A sus 26 años, su proyección parece no tener techo. Consultado sobre su rol en el programa que conducirá Nicolás Occhiato, el artista fue claro sobre su enfoque con los participantes: “Hay que dar la talla, pero siendo lo más profesional que se pueda... Es muy subjetivo, que a vos te guste o no, cada uno tiene su voz preferida, pero la verdad que lo estoy llevando muy bien”.