"Masters of the Universe": terminó el rodaje de la película más poderosa de 2026

Después, agregó: "Él se convirtió en el papel de mi vida y puse todo en la interpretación. No hay mucho que les pueda mostrar, pero estoy muy orgulloso de la película que hicimos. Gracias a todo el elenco increíble y al equipo por su duro trabajo". A esto el actor le agregó una postal de él caracterizado como su nuevo personaje emocionando así a los fanáticos de esta historia que pronto conocerán el live-action.

