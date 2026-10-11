Luis Novaresio aseguró en PH que no entrevistaría a Domingo Cavallo pero no resiste el archivo
En el programa de Andy Kusnetzoff, el periodista aseguró que a la persona que no entrevistaría es al exministro de Economía, Domingo Cavallo y explicó por qué.
Dentro del periodismo, una pregunta recurrente es si existe algún personaje que no sea entrevistable. Mientras algunos profesionales no tienen problema alguno en entrevistar a nadie, aunque sea un genocida o un violador, otros tienen algunos pruritos que, por supuesto, son respetables.
El caso de Luis Novaresio es bastante particular ya que la persona que él aseguró que no entrevistaría es al ex ministro de Economía del menemismo y de la Alianza, Domingo Felipe Cavallo, ya que, según contó, sus políticas económicas, las que comparó con las actuales, fundieron a su padre y lo llevaron a una depresión que terminó con su muerte.
Haz lo que yo digo, no lo que yo hago
Hasta ahí no solo es entendible, sino que también es totalmente respetable. El problema es que casi nadie resiste a un archivo y el mismo Luis Novaresio de hecho entrevistó, en al menos dos oportunidades, al principal responsable de la depresión de su padre y hasta lo trató con amabilidad.
Una cuestión de discurso
Tal vez el problema estuvo en la manera de decir las cosas ya que, en 2019, en el mismo programa y con el mismo conductor, Luis Novaresio dijo exactamente lo mismo, pero en aquella ocasión fue bastante más claro. Aunque en aquel entonces metió en la misma bolsa a Luis D'Elía.
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