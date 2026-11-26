Ricky Maravilla le reclamó a Javier Milei por "los de abajo" y lanzó una dura frase: "Piense en..."
En diálogo con Luis Novaresio, el cantante cuestionó a la política y pidió que no castiguen tanto a los sectores más postergados.
El cantante Ricky Maravilla apuntó contra la situación social y económica del país y le lanzó un fuerte reclamo al presidente Javier Milei, en una charla con el periodista Luis Novaresio donde exigió equidad y freno al golpe sobre los sectores más postergados.
Con un tono crítico y directo, el artista cuestionó la falta de respuestas hacia quienes atraviesan mayores dificultades y apuntó tanto al Presidente como a la dirigencia en general.
El duro reclamo por jubilados, estudiantes y remedios
Al analizar la actualidad frente a Luis Novaresio, Ricky Maravilla expresó: "Me duele mucho la gente como yo, mayor, que está un poquito desprotegida, los estudiantes, hay mucha gente que no tiene remedios".
El cantante remarcó la desprotección de los adultos mayores, los estudiantes y quienes no acceden a medicamentos, exponiendo el impacto cotidiano que percibe en la calle.
La charla con el periodista y el mensaje a Javier Milei
Durante el diálogo, el artista también disparó contra la clase dirigente por la falta de sensibilidad: "¿Qué les pasa a los que manejan nuestra política?".
Por último, le habló sin rodeos al Presidente: "Sr. Presidente, piense en su pueblo, en su país. No castigue más tanto a los de abajo. Sea equitativo".
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